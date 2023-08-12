День молодежи 2023 - яркий и положительный праздник, посвященный подрастающему поколению. Одни люди считают, что современная молодежь испортилась, другие уверены, что она превосходит предыдущее поколение. В любом случае, нынешние юноши и девушки - это будущее Украины, и им нужно отдать должное.
В Международный день молодежи поздравьте с этим праздником знакомых молодых людей. Кстати, в Украине молодежью считаются люди возрастом от 14 до 35 лет.
Когда День молодежи в Украине
День молодежи 2023 Украина отмечала 25 июня, в последнее воскресенье июня. Этот официальный праздник установлен по указу Леонида Кравчука.
Также у праздника есть две международные даты.
Международный день молодежи 2023 отмечается 12 августа по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. А Всемирный день молодежи 2023 празднуют 10 ноября в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне 10 ноября 1945 года.
Поздравления с Днем молодежи в стихах и прозе
День молодежи — праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто
И верить в чудо на Земле.
Пусть каждый день мечту подарит
И лучик солнца на стекле.
***
Всех молодых и смелых,
Активных, обалденных,
С днем молодежи всех!
Пусть ждет вас всех успех.
Живите, наслаждайтесь
И целей добивайтесь.
Не будет пусть преград,
Пусть каждый будет рад!
***
Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник - полный позитив.
Я желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроенья
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же - молодежь!
***
День молодежи в Украине —
Юность, творчество и сила.
Новое пусть поколение
Все наполнит вдохновением.
Пусть будут новые цели,
Планы, мечты и идеи,
Будет счастливым, надёжным
Будущее молодёжи!
***
Молодёжь — страны опора,
Основной её костяк.
Повзрослев довольно скоро,
Прогнут карму только так!
Молодёжи пожелаем
Фееричных, ярких дней!
Пусть зелёный свет мечтаньям
Загорается скорей!
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Молодежь - будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый Ваш шаг будет правильным, а помыслы - чистыми.
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С Всемирным днем молодежи. Желаю энергии, красоты, здоровья, вдохновения и воплощения всех юных желаний. Пусть молодость не торопится тебя покидать. Пусть эти весёлые годы дарят уверенность, счастье, любовь и успех!
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Поздравляю молодежь Украины с "профессиональным" праздником! Будьте всегда на позитиве и полны идей. Пусть быстрее наступит победа Украины, и вы насладитесь мирной жизнью!
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Поздравляю с Международным днем молодежи! Желаю никогда не терять юношеский вкус к жизни. Быть активными, целеустремленными, верящими в успех. Стремитесь к своим мечтам, наслаждайтесь общением, эмоциями и новыми чувствами. Веселитесь, развивайтесь и получайте максимум удовольствия!
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Молодость - прекрасная пора, когда хочется совершать необдуманные поступки, веселиться до утра и воплощать все свои самые смелые мечты. Пусть все складывается удачно, а последствия будут лишь радостными и полезными. С днем молодежи!
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В День молодежи желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!