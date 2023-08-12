В День молодежи 12 августа поздравьте знакомых молодых людей.

День молодежи 2023 - яркий и положительный праздник, посвященный подрастающему поколению. Одни люди считают, что современная молодежь испортилась, другие уверены, что она превосходит предыдущее поколение. В любом случае, нынешние юноши и девушки - это будущее Украины, и им нужно отдать должное.

В Международный день молодежи поздравьте с этим праздником знакомых молодых людей. Кстати, в Украине молодежью считаются люди возрастом от 14 до 35 лет.

Когда День молодежи в Украине

День молодежи 2023 Украина отмечала 25 июня, в последнее воскресенье июня. Этот официальный праздник установлен по указу Леонида Кравчука.

Видео дня

Также у праздника есть две международные даты.

Международный день молодежи 2023 отмечается 12 августа по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. А Всемирный день молодежи 2023 празднуют 10 ноября в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне 10 ноября 1945 года.

Поздравления с Днем молодежи в стихах и прозе

День молодежи — праздник общий,

Ведь все мы молоды душой.

С огнем внутри гораздо проще,

И пусть не снится нам покой.

Желаю жить легко и просто

И верить в чудо на Земле.

Пусть каждый день мечту подарит

И лучик солнца на стекле.

***

Всех молодых и смелых,

Активных, обалденных,

С днем молодежи всех!

Пусть ждет вас всех успех.

Живите, наслаждайтесь

И целей добивайтесь.

Не будет пусть преград,

Пусть каждый будет рад!

***

Праздник тех, кто молод сердцем,

У кого все шутки с перцем,

Праздник - полный позитив.

Я желаю перспектив,

Крутых планов и везенья,

Драйва, смеха, настроенья

Ну, чего же ты все ждешь?

Празднуй, ты же - молодежь!

***

День молодежи в Украине —

Юность, творчество и сила.

Новое пусть поколение

Все наполнит вдохновением.

Пусть будут новые цели,

Планы, мечты и идеи,

Будет счастливым, надёжным

Будущее молодёжи!

***

Молодёжь — страны опора,

Основной её костяк.

Повзрослев довольно скоро,

Прогнут карму только так!

Молодёжи пожелаем

Фееричных, ярких дней!

Пусть зелёный свет мечтаньям

Загорается скорей!

***

Молодежь - будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый Ваш шаг будет правильным, а помыслы - чистыми.

***

С Всемирным днем молодежи. Желаю энергии, красоты, здоровья, вдохновения и воплощения всех юных желаний. Пусть молодость не торопится тебя покидать. Пусть эти весёлые годы дарят уверенность, счастье, любовь и успех!

***

Поздравляю молодежь Украины с "профессиональным" праздником! Будьте всегда на позитиве и полны идей. Пусть быстрее наступит победа Украины, и вы насладитесь мирной жизнью!

***

Поздравляю с Международным днем молодежи! Желаю никогда не терять юношеский вкус к жизни. Быть активными, целеустремленными, верящими в успех. Стремитесь к своим мечтам, наслаждайтесь общением, эмоциями и новыми чувствами. Веселитесь, развивайтесь и получайте максимум удовольствия!

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Молодость - прекрасная пора, когда хочется совершать необдуманные поступки, веселиться до утра и воплощать все свои самые смелые мечты. Пусть все складывается удачно, а последствия будут лишь радостными и полезными. С днем молодежи!

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В День молодежи желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!

День молодежи 2023 - картинки

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