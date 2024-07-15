15 июля поздравьте близких с Днем украинских миротворцев.

Ежегодно 15 июля Украина отмечает День миротворцев, посвященный участникам миротворческих организаций. С началом полномасштабной войны все миротворческие миссии были отозваны по указу президента. Но мы не забыли подвиги наших военных для установления мира на Земле.

День украинских миротворцев был установлен Верховной Радой в 2013 году для "признания мужества и доблести, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций ООН, ОБСЕ и НАТО и обеспечение сохранения памяти памяти героев-миротворцев".

День украинских миротворцев - история и значение праздника

Дата праздника выбрана в честь первого участия Украины в в миротворческой операции в Боснии 15 июля 1992 года. Тогда и началась история участия участия украинских миротворцев в международных операциях.

Видео дня

За 30 лет 45 тысяч добровольцев ВСУ приняли участие в 27 международных организациях по поддежанию мира. До полномасштабной войны около 55 военных погибли в различных регионах планеты.

Поздравления с Днем миротворца

С праздником вас, миротворцы,

Низкий вам за все поклон,

Пусть дает вам полномочия,

Силы и задор ООН.

Счастья в жизни вашей личной,

Результатов - громких, ярких.

Небо мирное и солнце

Станет пусть за все подарком.

***

Солнце светит очень ярко,

Мы поздравим в этот день

Тех, что мир несут масштабно,

Позабыв про дребедень.

Миротворцы, этот праздник

По заслугам - только ваш.

Пусть же счастье и удача

Вас возьмут на абордаж.

***

Мы желаем жизни очень длинной,

Пусть опасность вас обходит стороной,

Будьте вы сильны, как исполины,

Каждый миротворец он - герой!

***

Мира тебе, мира семье,

В день миротворцев пожелаю,

Чтоб не случится горю, беде,

Добра от души пожелаю.

Еще в этот мирный день для тебя,

Пускай позитив будет повсюду,

Чтобы здоровье не обделяло тебя,

Чтоб стороной прошло всякое худо.

***

У вас опасная работа,

Вы миротворцы на войне.

Когда вы есть на поле боя,

Спится спокойно всей семье.

Так будьте же всегда такими,

Какими были вы всегда:

Такими сильными, большими

И не сдавайтесь никогда.

***

С Днем украинских миротворцев! Их знают и помнят по всему миру, где они спасали человеческие жизни, предотвращали массовые преступления, создавали основы для построения мира. Балканы, Африка, Ближний Восток… Наши миротворцы заслуженно приобрели славу справедливых воинов. Когда российский агрессор вторгся на нашу землю, украинские воины-миротворцы встали на ее защиту. Они проявляют героизм на суше, успешно противостоят врагу в воздушных боях, показывают миру непокорность и подлинный дух Украинского народа. Низкий поклон всем, кто принимал участие в миротворческих операциях, и особенно тем, кто сегодня в "горячих точках" нашей передовой останавливает оккупантов, приближает мир, покой и победу Украины. Слава украинским миротворцам!

***

Воздаем честь преданности и жертвенности военнослужащих, которые несут такую ​​нелегкую, но очень важную службу по всему миру, выполняя благородную миссию и защищая жизнь людей. Склоняем головы перед героями, отдавшими свою жизнь во время миротворческих операций. Выражаем слова безграничной благодарности вам, украинские миротворцы, за отвагу, героизм и неоценимый вклад в обеспечение мира и безопасности в мире. С праздником!

***

Миротворцы всегда в эпицентре событий и всегда приходят на помощь нуждающимся. С глубоким признательностью жители многих континентов помнят смелость, мужество и профессионализм наших украинских миротворцев. Большое спасибо вам за отвагу и героизм! Крепкого здоровья, легкой службы, неугасающей веры в светлое будущее и успехов в важном деле, возложенном на украинских миротворцев.

С Днем миротворца - картинки