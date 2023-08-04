Мария Магдалина всю свою жизнь посвятила служению Спасителю.

Православные христиане отмечают церковный праздник 4 августа - день памяти Марии Магдалины, святой равноапостольной и одной из жен-мироносиц. Об истории этой женщины, что нужно и что не следует делать в этот праздник - рассказываем в материале.

Кто такая Мария Магдалина

Святая равноапостольная Мария Магдалина родилась в городке Магдала на берегу Генисаретского озера, в Галилее, в северной части Святой Земли. Согласно православному писанию, она была очень красива, но вела грешную жизнь - хотя на этот счёт до сих пор идут споры. После того, как Иисус заступился за нее, когда женщину хотели забить камнями, и изгнал из Марии семь бесов, она начала все с чистого листа и всю свою жизнь посвятила вере и служению Спасителю.

Святая Мария Магдалина следовала за Иисусом везде и всюду, проявляя трогательную заботу о своем Учителе. Вместе с Пресвятой Богородицей она стояла у Иисуса при его распятии, переживая страдания Спасителя и разделяя большую беду Матери Божьей.

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После распятия Иисуса Мария Магдалина утром Пасхи пришла вместе с другими женами-мироносицами к гробнице Спасителя, чтобы умастить его тело благовониями - миром. Мария пришла первой, но нашла гробницу пустой. Увидев воскресшего Христа, она получила от него повеление известить о Его воскрешении. Как первая благовестница воскресения Христова, Мария Магдалина признана церковью равноапостольной.

Мария Магдалина - о чем молиться святой

Марию Магдалину считают покровительницей миссионеров и проповедников, учителей и социальных работников. К ней обращаются, прося даровать веру, смирение, добродетельность, смелость, помощь во время гонений.

Также святая мироносица Мария Магдалина считается заступницей женщин - ей молятся об исцелении от болезней и просят наставить на путь истинный. Мария Магдалина покровительствует всем, кто обратится к ней в ее день.

Молитва к Марии Магдалине

О святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии, ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да выну во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлении сердец наших верно послужим единому Святому Владыце Богу, якоже Тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и Тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи; то ведуще, просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да, ею осеняеми, преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отшла еси во обители Небесныя, моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно совершити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на Небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу Нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго, во веки веков. Аминь.

Праздник Марии Магдалины - что нельзя делать

В народе этот день называют Марьин день, Мироносица, Мария Ягодница. Девушки 4 августа просят святую даровать им красоту. Для этого в старину было принято собирать утреннюю росу в серебряную посуду и умываться ею. Также в Марьин день обычно созревали ягоды - люди отправлялись собирать их, чтобы заготовить на зиму компоты и варенье.

Есть и несколько запретов этого дня:

нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом;

не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать деньги в кредит и т.д.;

женщинам в этот день следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

Солнечный свет в этот день считается особенным - его называют "Марьин свет". Поэтому нужно постараться, чтобы его было как можно больше в доме - тем больше будет достатка и благополучия.

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