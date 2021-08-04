Мария Магдалина стала верной последовательницей Иисуса Христа после исцеления от демонов.

Сегодня, 4 августа, православные христиане отмечают день памяти равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, верной последовательницы Иисуса Христа.

Напомним, что скоро христиане отметят другой важный церковный праздник – Успение Пресвятой Богородицы.

Кто такая Мария Магдалина

Святая равноапостольная Мария Магдалина родилась в городке Магдала на берегу Генисаретского озера, в Галилее, в северной части Святой Земли. Согласно православному писанию, после того, как Спаситель изгнал из Марии семь бесов, она начала новую жизнь и стала верной ученицей Иисуса.

Святая Мария Магдалина следовала за Христом, проявляя трогательную заботу о нем. Вместе с Пресвятой Богородицей она стояла у Иисуса при его распятии, переживая страдания Спасителя и разделяя большую беду Матери Божьей.

После распятия Иисуса Мария Магдалина утром Пасхи пришла вместе с другими женами-мироносицами к гробнице Спасителя, но нашла ее пустой. Увидев первой воскресшего Христа, она получила от него повеления известить об этом учеников. Как первая благовестница воскресения Христова она признана церковью равноапостольной.

О чем просят Марию Магдалину

Святую Марию Магдалину считают покровительницей миссионеров и проповедников, учителей и социальных работников. К ней обращаются, прося даровать веру, смирение, добродетельность, смелость, помощь во время гонений, а также исцеление от беснования, от блудной страсти.

Традиции дня святой Марии Магдалены

В народе этот день называют Марьин день, Мироносица, Мария ягодница.

Девушки 4 августа просят святую дарить им красоту. В связи с этим они собирают утреннюю росу в серебряную посуду и умываются ею.

Роса считалась полезной для девичьего лица, а вот для животных и растений - была губительной. Поэтому в этот день крестьяне просыпались раньше и встряхивали росу с растений, а животных держали в стойлах.

В Марьин день обычно созревали ягоды и люди отправлялись собирать их, чтобы заготовить на зиму компоты и варенье.

Что нельзя делать 4 августа

Если в день святой Марии Магдалины погода была дождевой - полевые работы прекращались. Считалось, что молния может убить работников.

Если же работу нельзя было отложить, люди молились святой Марии и просили ее о заступничестве.

Девушкам в этот день следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.

Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать деньги в кредит и т.д.

Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом.

Приметы в день Марии Магдалины

Если много росы утром - будет серый лен. Роса вымывает белье и укорачивает рост стебля.

Если 4 августа идет гроза - будет достаточно сена.

Гром гремит, не переставая - к быстрому граду.

Автор: Иван Бойко