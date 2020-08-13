День левши: история праздника, интересные факты, поздравления в стихах и картинках

Около 10% населения Земли - левши. Среди них есть немало известных людей.

Сегодня, 13 августа, отмечается Международный день левши (англ. International Lefthanders Day). Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые преимущественно пользуются левой рукой.

Как возник праздник День левши

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Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club), созданного в 1990 году.

Этот праздник основан, чтобы привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в мире правшей. Ведь во многих школах разных стран детей-левшей все еще стремятся переучить писать правой рукой, что, в свою очередь, вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

День левши: кто празднует из знаменитостей

Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли - левши. Среди них, в частности, немало известных людей: политиков, актеров, музыкантов, ученых.

Знаменитыми леворукими являются следующие фигуры:

Политики - Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Жанна Д'Арк, Наполеон Бонапарт, Отто Бисмарк, Бенджамин Франклин, Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, Джордж Буш старший и Джордж Буш младший, Билл Клинтон, Фидель Кастро, Махатма Ганди, Биньямин Нетаньяху, королева Виктория, Барак Обама;

Писатели и философы - Аристотель, Фридрих Ницше, Франц Кафка, Ганс Христиан Андерсон, Александр Пушкин, Лев Толстой, Владимир Даль, Льюис Кэрролл, Марк Твен, Джеймс Кэмерон;

Ученые и бизнесмены - Леонардо Да Винчи, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Никола Тесла, физиолог Павлов, Генри Форд, Билл Гейтс, Рокфеллеры, Гарри Каспаров, Нил Армстронг;

Художники, скульпторы - Рафаэль (Раффаэлло Санти), Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пабло Пикассо, Альбрехт Дюрер, Огюст Роден, Питер Пауль Рубенс, Анри Тулуз-Лотрек;

Актеры - Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Грета Гарбо, Джим Керри, Том Круз, Роберт де Ниро, Дэвид Духовны, Анжелина Джоли, Мила Йовович, Николь Кидман, Джулия Робертс, Брюс Уиллис, Вупи Голдберг, Лиза Кудроу, Деми Мур, Вин Дизель, Киану Ривз, Хью Джекман, Мэттью Перри, Морган Фриман, Джош Холлоуэй, Билл Мюррей, Тиль Швайгер, Джейсон Стэтхэм, Пирс Броснан, Скарлетт Йоханссон, Сара Джессика Паркер, Джессика Альба, Джеймс Кэмерон (режиссер);

Музыканты - Никколо Паганини, Людвиг Ван Бетховен, Вольфганта Амадей Моцарт, Фредерик Шопен, Роберт Шуман, Сергей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Энрике Карузо, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Курт Кобейн (Nirvana), Фил Коллинз, Селин Дион, Боб Дилан, Джими Хендрикс, Рики Мартин, Роберт Плант, Стинг, Эминем, Джордж Майклс.

Поздравления с Днем левши

***

Ты левша, и это классно!

Говорят, что склад ума

У левшей столь необычный,

Прямо кругом голова.

Ты особенность природы

С честью, гордостью прими.

И талант, что дан от Бога,

Ты достойно пронеси.

***

Ты индивидуум необычный,

Ты пишешь левою рукой,

А это знак людей особых,

Гордись поэтому собой.

Тебе желаю "одной левой"

Проблемы в жизни все решать,

Пылать здоровьем, в чудо верить

И никогда не унывать.

***

С Международным днем левшей,

Ничем не хуже ты правшей,

Рукой ты левою своей

Проделай много нужных дел.

Добейся славы и удачи,

Перед собой поставь задачи

И руки ты не опускай,

Одной ты левой все свершай!

***

Левшу поздравляю,

Удачи желаю.

Чтоб все сбывалось,

Одной левой решалось.

Чтоб здоровья было до края,

Жить на свете, бед не зная.

Пусть все будет отлично

Всегда у всех левшей.

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