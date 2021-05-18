Летнее солнцестояние является важным астрономическим событием, происходящим в Солнечной системе.

Солнцестояние – это момент в годовом вращении Земли вокруг Солнца, когда наблюдается самый короткий день или самая короткая ночь.

Что такое летнее солнцестояние

Читайте такжеВыходные в июне 2021: как будем отдыхать в первый месяц летаЛетнее солнцестояние – самая короткая ночь и самый длинный световой день в году, когда Солнце достигает максимально высокой позиции.

Этот момент считается началом астрономического лета и важным событием, которое происходит в Солнечной системе, ведь он знаменует начало лета в северном полушарии Земли и начало зимы в южном.

Когда День летнего солнцестояния 2021

Летнее солнцестояние обычно наступает 20 или 21 июня, в зависимости от года. В високосные годы он обычно происходит 20 июня, а в обычные – 21 июня.

В 2021 году День летнего солнцестояния – это 21 июня.

Что означает летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние наступает тогда, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца достигает наименьшего значения, а Солнце наоборот – максимально высокой для наблюдателя позиции.

В этот день наступает астрономическое лето, однако на самом деле планета уже разворачивается к зиме. С данного момента Солнце постепенно склоняться небосводу ниже, дни будут становиться короче, а ночи длиннее.

История летнего солнцестояния

День солнцестояния люди начали чествовать еще в древности, наделяя его мистическим значением. Европейские народы, в частности, считали его особенным и устраивали массовые гуляния и проводили разнообразные обряды.

Читайте такжеВознесение Господне 2021: дата праздника, что можно и запрещено делатьУ славян день летнего солнцестояния имел разное название: Коловорот, Духов день, Колосок, Ярилов день, Солнцекрес.

Люди верили, что в этот день растения достигают максимума целебных качеств, а силы природы могут очищать и оздоравливать людей. Собранными в данный период травами, например, лечили в течение всего года.

В целом этот день символизирует плодородие земли, культурное наследие и тысячелетние традиции и играет важную роль в укреплении связей между коренными народами на основе взаимного уважения, взаимодополняемости, взаимности и сотрудничества.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко