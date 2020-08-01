День инкассатора: история праздника, поздравления в стихах и картинках

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники служб инкассации.

Ежегодно в первый день августа отмечается профессиональный праздник День инкассатора. Этот праздник посвящен всем людям, которые работают в службе инкассации.

Впервые инкассаторская служба при Государственном банке Советского Союза была создана в 1939 году 1 августа. Поэтому именно в этот день отмечается профессиональный праздник всех сотрудников этих служб, которые так или иначе связали свою жизнь с этой серьезной и ответственной профессией.

С Днем инкассатора: поздравления в стихах и картинках

***

С Днем инкассатора тебя,

Счастья и терпения,

Осторожным будь всегда,

А еще везения!

Удивлений, добрых дней,

Продвижения по службе,

Жизнь пусть будет веселей,

Коллектив твой дружным!

***

Миллионами ворочать

Вам приходиться порой,

И за груз всегда в ответе

Вы своею головой.

Инкассаторов отважных

Поздравляем мы сейчас

И желаем, чтоб опасность

Не коснулась в жизни вас.

В этот день мы вам желаем

Счастья, радости в судьбе,

Безопасности в дороге

И спокойствия в семье.

***

Поздравляю Вас с Днем инкассатора.

Пожелаю Вам сил, процветания,

Чтоб зарплаты Вам столько платили,

Что мешками домой всю носили.

Чтобы минимум было опасности,

Чтобы ждали Вас дома приятности,

На работе ценили Ваш труд,

А в душе был покой и уют.

***

День невидимых героев,

Инкассаторов лихих,

И сегодня я, не скрою,

Так хочу поздравить их!

Вы нелегкою работой

Заслужили свой почет,

Пусть же вам она за это

Лишь приятности несет:

И высокую зарплату,

И дежурство без хлопот,

Повышение по службе —

Все, что нужным вдруг сочтет!

***

Твой труд достоин уважения:

За горы денег ты в ответе,

Желаю, чтоб купюры эти

Всегда шли к пункту назначения!

Пускай нелегкая работа

Вдруг станет для тебя легка,

Зарплата будет высока,

Чтоб кайфовал ты от дохода!

***

С Днём инкассатора! Удача

Пускай во всех делах поддержит,

Успехов больше будет ярких,

Огромных, радостных, заметных.

Пускай внимание не подводит,

А денег больше станет вдруг,

И процветание будет долгим,

А рядом встанет верный друг!

***

С Днём инкассатора. Желаю безопасной, слаженной, спокойной работы, а для этого — крепких нервов, осмотрительности, уверенности, сил и выдержки. И пусть большие деньги оказываются в твоих руках не только по работе. Успеха, ноль усталости и яркой жизни.

***

Есть много профессий, которые не слишком заметны, когда работа выполняется точно и хорошо. Инкассатор — это одна из них. Пожелаем же в профессиональный праздник всем инкассаторам удачных дней, пусть не будет ни злоумышленников, ни проблем, ни накладок. Успехов вам, точности и безопасности.

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