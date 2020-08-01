День инкассатора: история праздника, поздравления в стихах и картинках
Ежегодно в первый день августа отмечается профессиональный праздник День инкассатора. Этот праздник посвящен всем людям, которые работают в службе инкассации.
Впервые инкассаторская служба при Государственном банке Советского Союза была создана в 1939 году 1 августа. Поэтому именно в этот день отмечается профессиональный праздник всех сотрудников этих служб, которые так или иначе связали свою жизнь с этой серьезной и ответственной профессией.
С Днем инкассатора: поздравления в стихах и картинках
***
С Днем инкассатора тебя,
Счастья и терпения,
Осторожным будь всегда,
А еще везения!
Удивлений, добрых дней,
Продвижения по службе,
Жизнь пусть будет веселей,
Коллектив твой дружным!
***
Миллионами ворочать
Вам приходиться порой,
И за груз всегда в ответе
Вы своею головой.
Инкассаторов отважных
Поздравляем мы сейчас
И желаем, чтоб опасность
Не коснулась в жизни вас.
В этот день мы вам желаем
Счастья, радости в судьбе,
Безопасности в дороге
И спокойствия в семье.
***
Поздравляю Вас с Днем инкассатора.
Пожелаю Вам сил, процветания,
Чтоб зарплаты Вам столько платили,
Что мешками домой всю носили.
Чтобы минимум было опасности,
Чтобы ждали Вас дома приятности,
На работе ценили Ваш труд,
А в душе был покой и уют.
***
День невидимых героев,
Инкассаторов лихих,
И сегодня я, не скрою,
Так хочу поздравить их!
Вы нелегкою работой
Заслужили свой почет,
Пусть же вам она за это
Лишь приятности несет:
И высокую зарплату,
И дежурство без хлопот,
Повышение по службе —
Все, что нужным вдруг сочтет!
***
Твой труд достоин уважения:
За горы денег ты в ответе,
Желаю, чтоб купюры эти
Всегда шли к пункту назначения!
Пускай нелегкая работа
Вдруг станет для тебя легка,
Зарплата будет высока,
Чтоб кайфовал ты от дохода!
***
С Днём инкассатора! Удача
Пускай во всех делах поддержит,
Успехов больше будет ярких,
Огромных, радостных, заметных.
Пускай внимание не подводит,
А денег больше станет вдруг,
И процветание будет долгим,
А рядом встанет верный друг!
***
С Днём инкассатора. Желаю безопасной, слаженной, спокойной работы, а для этого — крепких нервов, осмотрительности, уверенности, сил и выдержки. И пусть большие деньги оказываются в твоих руках не только по работе. Успеха, ноль усталости и яркой жизни.
***
Есть много профессий, которые не слишком заметны, когда работа выполняется точно и хорошо. Инкассатор — это одна из них. Пожелаем же в профессиональный праздник всем инкассаторам удачных дней, пусть не будет ни злоумышленников, ни проблем, ни накладок. Успехов вам, точности и безопасности.
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