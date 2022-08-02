Каждый год православные верующие отмечают церковный праздник 2 августа - Ильин день. Торжество посвящается пророку, который считается одним из самых почитаемых ветхозаветных святых. Ранее мы подробно рассказывали о том, какие запреты и приметы существуют в День Ильи 2022, а сегодня поделимся удачными поздравлениями с праздником.
Также сегодня отмечается народный праздник 2 августа - Ильин день.
Почему нельзя купаться в реке после Ильина дня
Согласно народным приметам, после 2 августа нужно заканчивать купальный сезон. Это связано с тем, что наши предки верили - с этого момента в водоемах активизируется нечисть, которая может утащить человека под воду. Более лояльное толкование приметы гласит, что с начала августа природа уже готовится к осени, а Илья пророк таким оригинальным образом остужает воду. Более приземленный вариант - после Ильина дня вода начинает цвести и неблагоприятно влияет на кожу, волосы и ногти.
С днем Ильи - поздравления в стихах, прозе и открытках
В день священного пророка,
Православного Ильи,
Пожелаю счастья много,
Благодати в дни твои!
Пусть грехи дождями смоет,
И удача в жизнь войдёт,
Будет Бог всегда с тобою,
От всех бед убережёт!
Со светлым праздником! Пусть дома будет полная чаша, чтобы счастья было много, чтобы делились им с окружающими, пусть благие вести будут частыми гостями в доме, а улыбка дарит тепло и уют на сердце.
***
Я вам желаю в день Ильин
Добра, удачи и здоровья,
Для счастья множество причин,
Пусть сердце полнится любовью!
Желаю, чтоб Илья хранил
Вас от печалей, бед и зла!
Чтобы в душе лишь мир царил,
Вам пожелать хочу тепла!
Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!
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В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш - полной чашей.
В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости!
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В праздник, в День Ильи пророка,
Я желаю благ земных,
Мира, радости, достатка,
Мыслей только молодых.
В этот день все пожелания
Станут явью, точно знай.
Шли добра посыл огромный,
Никогда не унывай.
Пускай Ильин день наполнится радостным настроением, благими новостями и удачей! И пусть в душе будут господствовать гармония и счастье, ведь лето продолжается, впереди еще столько прекрасных моментов! Желаю божьего благословения, отличного урожая и солнечных дней!