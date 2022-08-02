Почему нельзя купаться в реке после Ильина дня и как встретить этот светлый праздник - узнайте в материале УНИАН.

Каждый год православные верующие отмечают церковный праздник 2 августа - Ильин день. Торжество посвящается пророку, который считается одним из самых почитаемых ветхозаветных святых. Ранее мы подробно рассказывали о том, какие запреты и приметы существуют в День Ильи 2022, а сегодня поделимся удачными поздравлениями с праздником.

Также сегодня отмечается народный праздник 2 августа - Ильин день.

Почему нельзя купаться в реке после Ильина дня

Согласно народным приметам, после 2 августа нужно заканчивать купальный сезон. Это связано с тем, что наши предки верили - с этого момента в водоемах активизируется нечисть, которая может утащить человека под воду. Более лояльное толкование приметы гласит, что с начала августа природа уже готовится к осени, а Илья пророк таким оригинальным образом остужает воду. Более приземленный вариант - после Ильина дня вода начинает цвести и неблагоприятно влияет на кожу, волосы и ногти.

С днем Ильи - поздравления в стихах, прозе и открытках

В день священного пророка,

Православного Ильи,

Пожелаю счастья много,

Благодати в дни твои!

Пусть грехи дождями смоет,

И удача в жизнь войдёт,

Будет Бог всегда с тобою,

От всех бед убережёт!

Со светлым праздником! Пусть дома будет полная чаша, чтобы счастья было много, чтобы делились им с окружающими, пусть благие вести будут частыми гостями в доме, а улыбка дарит тепло и уют на сердце.

***

Я вам желаю в день Ильин

Добра, удачи и здоровья,

Для счастья множество причин,

Пусть сердце полнится любовью!

Желаю, чтоб Илья хранил

Вас от печалей, бед и зла!

Чтобы в душе лишь мир царил,

Вам пожелать хочу тепла!

Пускай Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, зажиточным и благополучным. Пускай в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

***

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш - полной чашей.

В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пускай вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех сферах! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости!

***

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

Пускай Ильин день наполнится радостным настроением, благими новостями и удачей! И пусть в душе будут господствовать гармония и счастье, ведь лето продолжается, впереди еще столько прекрасных моментов! Желаю божьего благословения, отличного урожая и солнечных дней!

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