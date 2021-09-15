Ежегодно в середине отмечается праздник профессионалов по управлению персоналом. В эту дату отмечают свой праздник HR-менеджеры и рекрутеры. Без этих людей невозможно представить работу ни одной компании, ведь именно они нанимают и обучают сотрудников. В этот день проводятся корпоративы HR-менеджеров и награждения лучших сотрудников.
День HR-менеджера в Украине и других постсоветских отмечается в третью среду сентября. В 2021 году это 15 сентября. Ранее мы рассказывали, какие праздники в октябре отметят украинцы, и когда мы получим выходные.
С Днем HR-менеджера: поздравления в стихах и прозе
Работы не бывает мало
У менеджера по персоналу:
Подобрать и научить,
Поддержать и уличить...
Но зато его все знают
И, конечно, уважают,
Поздравляют персонально
В праздник профессиональный.
***
Персоналом управлять —
Значит, очень много знать,
HR-менеджер, все можешь,
Все по полкам ты разложишь.
Ты еще и кадровик,
И работать ты привык,
Но сегодня отдыхай,
Ведь тебя мы ценим — знай,
Пусть дела идут отлично,
Будет счастье в жизни личной!
***
Управляешь персоналом
Ты, как славный капитан.
Успеваешь все на свете,
Сразу ты и тут, и там.
В праздник твой желаю силы
И терпения с лихвой,
Пусть под чутким руководством
Коллектив растет лишь твой.
***
Если вдруг какой конфликт
На работе вот возник,
Это вовсе не беда.
Без особого труда
HR-менеджер спокойно
Всё уладит так достойно.
Я его поздравить рад,
Чтобы не было преград.
Чтобы в жизни "на ура"
Получались все дела.
***
Ты работник непростой —
Hr-менеджер от Бога,
На работу всех устрой,
К счастью людям дай дорогу.
И тебе воздастся все,
Жизнь с улыбкой отзовется,
Много денег принесет
И любовью разольется!
***
Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: что отмечают христиане в этом месяцеВы трудитесь, не покладая рук, хранители благополучия компании! Новых сотрудников мы принимаем, как старых знакомых, ведь они приняты, с вашего ведома! Поздравляем с Днём HR-менеджера!
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Поздравляю с Днём HR-менеджера и от всей души желаю радости и удачи на работе, правильных решений и успешного выбора, рационального распределения кадров и сил, благополучия в жизни и яркого света, личного счастья и искренней любви, хорошего настроения и достатка.
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Поздравляем с профессиональным праздником всех HR-менеджеров. На любом предприятии и в любом деле самое главное — это люди. Профессионалы, которых подбираете вы, они специалисты, которыми управляете тоже вы. Пусть же ваш труд всегда оценивается по достоинству!
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Желаю кандидатов отличных, чтобы продуктивно работали, чтобы стремились выполнять задачи быстро и правильно. Пусть собеседования проходят на позитивных эмоциях, а вакансии будут закрываться по щелчку пальцев!