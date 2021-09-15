В этот день рекрутеры получают поздравления с Днем HR-менеджера от близких.

Ежегодно в середине отмечается праздник профессионалов по управлению персоналом. В эту дату отмечают свой праздник HR-менеджеры и рекрутеры. Без этих людей невозможно представить работу ни одной компании, ведь именно они нанимают и обучают сотрудников. В этот день проводятся корпоративы HR-менеджеров и награждения лучших сотрудников.

День HR-менеджера в Украине и других постсоветских отмечается в третью среду сентября. В 2021 году это 15 сентября. Ранее мы рассказывали, какие праздники в октябре отметят украинцы, и когда мы получим выходные.

С Днем HR-менеджера: поздравления в стихах и прозе

Работы не бывает мало

У менеджера по персоналу:

Подобрать и научить,

Поддержать и уличить...

Но зато его все знают

И, конечно, уважают,

Поздравляют персонально

В праздник профессиональный.

***

Персоналом управлять —

Значит, очень много знать,

HR-менеджер, все можешь,

Все по полкам ты разложишь.

Ты еще и кадровик,

И работать ты привык,

Но сегодня отдыхай,

Ведь тебя мы ценим — знай,

Пусть дела идут отлично,

Будет счастье в жизни личной!

***

Управляешь персоналом

Ты, как славный капитан.

Успеваешь все на свете,

Сразу ты и тут, и там.

В праздник твой желаю силы

И терпения с лихвой,

Пусть под чутким руководством

Коллектив растет лишь твой.

***

Если вдруг какой конфликт

На работе вот возник,

Это вовсе не беда.

Без особого труда

HR-менеджер спокойно

Всё уладит так достойно.

Я его поздравить рад,

Чтобы не было преград.

Чтобы в жизни "на ура"

Получались все дела.

***

Ты работник непростой —

Hr-менеджер от Бога,

На работу всех устрой,

К счастью людям дай дорогу.

И тебе воздастся все,

Жизнь с улыбкой отзовется,

Много денег принесет

И любовью разольется!

***

Читайте такжеПравославный календарь на сентябрь 2021: что отмечают христиане в этом месяцеВы трудитесь, не покладая рук, хранители благополучия компании! Новых сотрудников мы принимаем, как старых знакомых, ведь они приняты, с вашего ведома! Поздравляем с Днём HR-менеджера!

***

Поздравляю с Днём HR-менеджера и от всей души желаю радости и удачи на работе, правильных решений и успешного выбора, рационального распределения кадров и сил, благополучия в жизни и яркого света, личного счастья и искренней любви, хорошего настроения и достатка.

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех HR-менеджеров. На любом предприятии и в любом деле самое главное — это люди. Профессионалы, которых подбираете вы, они специалисты, которыми управляете тоже вы. Пусть же ваш труд всегда оценивается по достоинству!

***

Желаю кандидатов отличных, чтобы продуктивно работали, чтобы стремились выполнять задачи быстро и правильно. Пусть собеседования проходят на позитивных эмоциях, а вакансии будут закрываться по щелчку пальцев!

С Днем HR-менеджера: картинки и открытки

Автор: Екатерина Пулатова