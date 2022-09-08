День финансиста - специалиста в денежной сфере - отмечается в Украине дважды в году. В июле празднуется День работников финансовой сферы - общий праздник всех бухгалтеров, налоговиков, финансовых аналитиков и экономистов. А осенью отмечается более узкий праздник - День военного финансиста.
День финансиста в Украине: даты и истории праздников
День работников финансовой сферы Украины отмечается 24 июля. Праздник установлен в день почитания церковью княгини Ольги, которая первой на Руси упорядочила сбор дани и ввела обязательные налоги. Праздник совсем молодой - установлен лишь в 2021 году.
День военного финансиста отмечается 29 октября. Эти специалисты отвечают за начисление зарплат военным и офицерам. Праздник установлен в 1999 году, а датой выбрано 29 октября - в этот день было создано Финансовое управление главного оборонного ведомства Украины.
Интересные факты о деньгах
- Копейка была учреждена во время правления Ивана Грозного. Именно он приказал выпускать "деньги копейные" со своим портретом.
- До изобретения денег люди обменивались ценными предметами, например, специями или тюками меха. Затем люди придумали изготовлять из драгоценных золота и серебра монеты.
- Монеты используются людьми с 7 века до н.э., а вот бумажные деньги появились не так давно - в 10 веке в Китае.
- Гривна появилась примерно в 11 веке. Её название произошло от слова "загривок", поскольку на шее носили драгоценные украшения. Изначально гривнами называли не конкретную валюту, а определенный вес золота или серебра. Например, в 12 веке одна гривна серебра весила 200 г.
- Первый в мире банкомат был установлен в 1939 году.
- Самой "грязной" валютой считается китайский юань - на одной купюре обнаруживают в среднем 180 тысяч бактерии. А вот евро считаются довольно чистыми, потому что их обрабатывают специальным раствором.
- В Китае была выпущена самая тяжелая в мире монета весом в 5 килограмм.
- На купюре 20 шведских крон изображен не реальный человек, а персонаж Пеппи Длинныйчулок из сказки Астрид Линдгрен. А в странах Полинезии на банкнотах изображены символы местной культуры, чтобы сохранить их в памяти потомков.