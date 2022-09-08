УНИАН назвал даты дня финансиста в Украине и рассказал интересные факты о деньгах.

День финансиста - специалиста в денежной сфере - отмечается в Украине дважды в году. В июле празднуется День работников финансовой сферы - общий праздник всех бухгалтеров, налоговиков, финансовых аналитиков и экономистов. А осенью отмечается более узкий праздник - День военного финансиста.

День финансиста в Украине: даты и истории праздников

День работников финансовой сферы Украины отмечается 24 июля. Праздник установлен в день почитания церковью княгини Ольги, которая первой на Руси упорядочила сбор дани и ввела обязательные налоги. Праздник совсем молодой - установлен лишь в 2021 году.

День военного финансиста отмечается 29 октября. Эти специалисты отвечают за начисление зарплат военным и офицерам. Праздник установлен в 1999 году, а датой выбрано 29 октября - в этот день было создано Финансовое управление главного оборонного ведомства Украины.

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Интересные факты о деньгах

Копейка была учреждена во время правления Ивана Грозного. Именно он приказал выпускать "деньги копейные" со своим портретом.

До изобретения денег люди обменивались ценными предметами, например, специями или тюками меха. Затем люди придумали изготовлять из драгоценных золота и серебра монеты.

Монеты используются людьми с 7 века до н.э., а вот бумажные деньги появились не так давно - в 10 веке в Китае.

Гривна появилась примерно в 11 веке. Её название произошло от слова "загривок", поскольку на шее носили драгоценные украшения. Изначально гривнами называли не конкретную валюту, а определенный вес золота или серебра. Например, в 12 веке одна гривна серебра весила 200 г.

Первый в мире банкомат был установлен в 1939 году.

Самой "грязной" валютой считается китайский юань - на одной купюре обнаруживают в среднем 180 тысяч бактерии. А вот евро считаются довольно чистыми, потому что их обрабатывают специальным раствором.

В Китае была выпущена самая тяжелая в мире монета весом в 5 килограмм.

На купюре 20 шведских крон изображен не реальный человек, а персонаж Пеппи Длинныйчулок из сказки Астрид Линдгрен. А в странах Полинезии на банкнотах изображены символы местной культуры, чтобы сохранить их в памяти потомков.

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