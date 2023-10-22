Какие праздники в ноябре 2023 отмечаем, сколько рабочих и выходных дней и будут ли дополнительные выходные.

В третьем месяце осени будем отмечать несколько важных дат - это День Достоинства и Свободы и День памяти жертв голодоморов. Также в ноябре отмечаем много профессиональных праздников. Какие именно, сколько рабочих дней и когда будут выходные в ноябре 2023 - смотрите подробный календарь праздников и выходных.

Праздники и выходные дни в ноябре 2023

Календарь праздников в этом месяце выглядит так:

3 ноября - День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии.

- День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии. 4 ноября - День железнодорожника.

- День железнодорожника. 5 ноября - День работника социальной сферы.

- День работника социальной сферы. 6 ноября - Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов.

- Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов. 9 ноября - Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом.

- Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства, Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. 10 ноября - Международный день бухгалтера.

- Международный день бухгалтера. 14 ноября - Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда.

- Всемирный день борьбы прoтив диабета, Международный день логопеда. 16 ноября - Международный день терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи.

- Международный день терпимости, День работникoв радио, телевидения и связи. 17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких.

- Международный день студентов, Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких. 19 ноября - День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Всемиpный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства.

- День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя, Всемиpный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства. 20 ноября - Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки.

- Всемирный день ребенка, День индустриализации Африки. 21 ноября - День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения.

- День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения. 25 ноября - День памяти жертв голодоморов (День памяти жертв голодомора), Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин.

- День памяти жертв голодоморов (День памяти жертв голодомора), Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин. 28 ноября - День работника финансового мониторинга.

Выходные в ноябре 2023 - когда отдыхаем, будут ли дополнительные выходные

Официальные выходные дни в ноябре 2023 - это субботы и воскресенья. Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительных выходных, которые полагались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не предусмотрены. Поэтому выходной день 1 октября, который выпадает на воскресенье, не переносится. Но в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные на свое усмотрение.

Видео дня

Всего в ноябре 30 календарный день, из них - 22 рабочих дня и 8 выходных.

Выходные дни ноября 2023: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 число.

Ранее мы публиковали новый православный календарь на октябрь 2023 с праздниками по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: