Красивое имя Федор нынче редкое, но все равно встречается. Именины Федора празднуются несколько раз в году, в том числе и 2 марта - в этот день почитают святого Феодора Молчаливого Печерского.
Ранее мы уже рассказывали, какой церковный праздник 2 марта 2023 отмечают православные.
Когда день ангела Федора и значение имени
По церковному календарю именины Федора, кроме 2 марта, отмечают также 21 февраля, 21 июня, 4 марта, 4 мая, 5 июня, 3 октября, 5 июня, 5 августа, 15 октября, 18 июня, 23 июня.
Имя Федор походит из Древней Греции. Изначально оно звучало как "Теодорос" - в переводе это значит "дарованный Богом".
Именины Федора - поздравления с днем ангела
Божий дар в себе хранит
Имя Федор. Он - гранит.
Воля твердая его
Крепче камня самого.
Он - серьезен, добродушен,
С добрым юмором он дружен,
Жизни цель ему ясна,
И в душе - всегда весна.
Ты правдив, и добр, и честен,
Верен слову своему,
И скажу без всякой лести:
Дорог сердцу моему.
Так живи же долго-долго,
Жизни радуясь всегда!
Ты - мой рыцарь чести, долга,
Пусть щадят тебя года!
***
Федор, твой сегодня праздник,
Главный он в твоей судьбе.
Пусть подарков много разных
Преподносит жизнь тебе.
В именины я желаю
Много радостных побед,
Пусть же все, что загадаешь,
Исполняется в момент!
***
Доброго и замечательного Федора поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.
***
С днем ангела, Федор! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.
***
Федор, радости тебе
Я в день ангела желаю,
И везения в судьбе,
Всей душою поздравляю!
Сердце чистое пускай
Постоянно остается,
Ты любовь оберегай,
Пусть по жизни светит солнце!