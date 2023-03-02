2 марта отмечают именины Федора.

Красивое имя Федор нынче редкое, но все равно встречается. Именины Федора празднуются несколько раз в году, в том числе и 2 марта - в этот день почитают святого Феодора Молчаливого Печерского.

Ранее мы уже рассказывали, какой церковный праздник 2 марта 2023 отмечают православные.

Когда день ангела Федора и значение имени

По церковному календарю именины Федора, кроме 2 марта, отмечают также 21 февраля, 21 июня, 4 марта, 4 мая, 5 июня, 3 октября, 5 июня, 5 августа, 15 октября, 18 июня, 23 июня.

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Имя Федор походит из Древней Греции. Изначально оно звучало как "Теодорос" - в переводе это значит "дарованный Богом".

Именины Федора - поздравления с днем ангела

Божий дар в себе хранит

Имя Федор. Он - гранит.

Воля твердая его

Крепче камня самого.

Он - серьезен, добродушен,

С добрым юмором он дружен,

Жизни цель ему ясна,

И в душе - всегда весна.

Ты правдив, и добр, и честен,

Верен слову своему,

И скажу без всякой лести:

Дорог сердцу моему.

Так живи же долго-долго,

Жизни радуясь всегда!

Ты - мой рыцарь чести, долга,

Пусть щадят тебя года!

***

Федор, твой сегодня праздник,

Главный он в твоей судьбе.

Пусть подарков много разных

Преподносит жизнь тебе.

В именины я желаю

Много радостных побед,

Пусть же все, что загадаешь,

Исполняется в момент!

***

Доброго и замечательного Федора поздравляю с праздником! Желаю счастливой и радостной истории твоей жизни, украшенной добрыми эпизодами и сюжетом благополучия, прекрасного настроения и большой удачи на пути к заветной мечте, крепкого здоровья и неугасаемой любви в сердце.

***

С днем ангела, Федор! Пусть твой крылатый защитник убережет тебя от непогоды, ненужной печали, глупых идей, плохих людей, злых дней. Пусть в твоей жизни всегда правит счастье и любовь и пусть твой путь будет усеян звездами удачи и надежды.

***

Федор, радости тебе

Я в день ангела желаю,

И везения в судьбе,

Всей душою поздравляю!

Сердце чистое пускай

Постоянно остается,

Ты любовь оберегай,

Пусть по жизни светит солнце!

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