Что можно и нельзя делать на православный праздник 2 марта.

2 марта православные христиане чтят память преподобного Феодора Молчаливого Печерского и великомученика Феодора Тирона.

Церковный праздник 2 марта - день памяти преподобного Феодора Молчаливого Печерского

О жизни преподобного Феодора известно немного. Свое имя - Молчаливый - он получил, так как избрал подвиг молчания. Молчание было для него путем к богомыслию, а еще таким образом Феодор удерживал себя от греха даже в слове. За это преподобный получил от Бога дар чудотворения, которым и прославился. Этот дар проявляется и сейчас для тех, кто приходит поклониться его мощам.

Мощи святого находятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

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Церковный праздник 2 марта - день памяти святого Феодора Тирона

Великомученик Феодор Тирон жил в III веке и служил в мармаритском полку. Однажды, отказавшись принести жертву римским богам и правителям Римской империи, он угодил в тюрьму. Его морили голодом и пытали, но так и не сумели заставить повиноваться. Так Феодор был казнен на огне. Хотя по преданию, он не сгорел, а был погребен в Константинополе, а голова - в Гаэте.

В IV веке святой Феодор явился во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию, чтобы предупредить о замысле императора Юлиана Отступника. В первую седмицу Великого поста тот приказал тайно окропить кровью все продукты на рынках города. Святой посоветовал сварить пшеницу с медом и приготовить коливо - таким образом он не оставил людей без еды. С тех пор, в память об этом, в первую субботу Великого поста в церкви освящают коливо и раздают верующим.

Приметы на 2 марта

По погоде 2 марта судили о том, какой будет весна и лето:

туман в этот день выпадет, май будет холодный;

если 2 марта тепло - лето будет жарким, а если холодно, то прохладным;

если птицы вернулись из теплых стран - весна будет ранней.

Что можно делать 2 марта

На Феодора наши предки пили много холодной воды - таким образом очищали организм. Также в этот день было принято много молиться. Разрешалось пользоваться только старой посудой и носить только поношенную одежду.

Еще 2 марта читали заговоры от нечисти, а незамужние девушки гадали на суженых. Сны, увиденные в ночь на 2 марта, быстро сбываются.

Что сегодня нельзя делать

2 марта не советовали смотреть на ночное небо - если в этот момент увидеть падающую звезду, то это может предвещать смерть знакомого человека. Следует также избегать одежды темного цвета - она может притянуть тоску и неудачи.

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