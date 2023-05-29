29 мая отмечают свой день ангела Алины и Алинчики.

Обладательницы красивого и нежного имени Алина празднуют свои именины несколько раз в году, в том числе и 29 мая. Поздравьте в этот день родных и знакомых с этим именем - УНИАН собрал лучшие пожелания и красивые открытки в день ангела Алины.

Именины Алины по церковному календарю - по старому стилю

День ангела Алины по церковному календарю (юлианскому) отмечают 9 раз в году:

23 марта;

29 апреля;

29 мая;

14 и 16 июня;

2 июля;

4 августа;

29 сентября;

20 октября.

Юлианский календарь будет действовать до 1 сентября 2023 года, поэтому до этого времени все даты именин Алины остаются прежними.

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Какого числа день ангела Алины по новому стилю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины переходит на новый, новоюлианский календарь. Поэтому все непереходящие церковные праздники, а, значит, и дни именин сдвигаются - на 13 дней раньше. Например, день ангела Алины по новому стилю будет отмечаться на 29, а 16 мая.

День ангела Алины - поздравления, открытки

Алинка, будь всегда счастливой,

Бесконечно позитивной,

Обаятельной, цветущей,

Обязательно везучей!

Никогда не огорчайся,

Выше нос и улыбайся!

Пусть тебя удача любит,

И вся жизнь прекрасной будет!

***

Пускай в твоей жизни, дорогая Алина, складывается все так, как ты желаешь! Пусть твои красивые глаза всегда сияют от счастья, а очаровательная улыбка радует всех вокруг! Желаю, чтобы каждое мгновение твоей жизни было прекрасным! Достигай поставленных целей и всегда будь любимицей удачи!

***

Тебе пожелаю, Алина,

Счастливых и ярких мгновений,

Пусть жизнь будет доброй и дивной

Без всяких обид и сомнений.

И всё, что на сердце таится,

Всё то, о чём только мечтала,

Скорее пусть осуществится,

Чтоб ты ещё радостней стала!

***

С Днем ангела, Алина! Будь всегда любимой, поражая окружающих не только своей красотой, но и прекрасной душой и благородным сердцем, обаянием, очарованием и магией. Оставайся такой же образцовой женщиной, готовой преодолевать препятствия и бороться за достижение своих целей. Поздравляем!

***

Солнце вышло из-за тучки,

Родилась сегодня штучка.

Красива, хоть пиши картину,

И имя ей дано Алина.

С праздником тебя, всех благ!

Пылает пусть внутри очаг.

Теплом своим ты озаряй,

Цвети, люби, мечтай, сияй!

***

Алинка, желаю чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

В День ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Поздравляю, дорогая Алина! Пусть глаза искрятся от счастья. Пусть сердце ловит вдохновение от любви. Пусть жизнь играет яркими красками. Пусть судьба радует удачными днями. Желаю тебе, Ириша, здоровья, энергии, красоты, гармонии, любви, успешного саморазвития и самодостаточности.

***

Алинка, милая, родная,

Я лишь добра тебе желаю,

Будь самой милой и красивой,

Девчонкой доброй и счастливой!

Пусть будет все всегда в порядке,

В любви и в денежном достатке,

Удачи, солнышка, везения,

Ну и, конечно, настроения!

***

Милый Алинчик, поздравляю от души. Пожелать тебе хочу счастливых эмоций и радостных мгновений, удачных дней и весёлых историй, чудесного настроения и успешных начинаний, несомненной любви и стабильного блага.

Ранее мы рассказывали, какое значение имени Алина и о ее характере.

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