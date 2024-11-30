Ежегодно православная церковь чтит память одного из самых почитаемых святых - Андрея Первозванного. По новому календарному стилю день его памяти отмечают 30 ноября, по старому - 13 декабря. В народе праздник получил название Андреев день. Традиционно в это время поздравляют с именинами всех, кто носит имя Андрей, но покровительства и защиты святого желают всем без исключения. Как красиво поздравить близких с днем Андрея Первозванного - открытки, стихи и пожелания в прозе в подборке УНИАН.
С днем Андрея Первозванного - стихи и поздравления в прозе
В светлый праздник, день апостола Андрея Первозванного, сердечно поздравляю! Дай Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Мудрости в поступках, и пусть все молитвы будут услышаны!
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Поздравляю с днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления к победе! Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества!
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В день Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, ощущать любовь родных и озарять этот мир добротой души. С праздником!
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Поздравляю с праздником Андрея Первозванного! Желаю первенства в жизни, удачи на любом пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, пусть радуется сердце и дарит любовь!
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Пусть принесет Андрей святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!
Пускай исполнятся мечты
И все, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!
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Вам в день Андрея Первозванного -
Успеха только долгожданного,
Чтоб сбывалось все желанное,
Достатка в доме постоянного!
Пускай апостол дарит радости
И бережет вас, без сомнения,
Печаль заменит пусть на сладости,
Подарит всем вам исцеление!
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В день Первозванного Андрея
Тебе хочу я пожелать,
Чтоб мысли сделались светлее,
Ничто не смело огорчать!
И чтоб Андрей, святой апостол,
От всех ненастий оградил,
И все твои желанья просто
Небесной силой воплотил!
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Андрея Первозванного
Сегодня отмечаем,
Я вам добра и радости
От всей души желаю.
Пускай святой от горестей
И бед оберегает,
И в душах веру вашу
Всегда пусть укрепляет.
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С днем Андрея Первозванного!
Веры, радости в судьбе,
Оптимизма неустанного
Пожелать спешу тебе.
Беды пусть уйдут в забвение,
Счастье пышно расцветет,
Будет бодрым настроение,
И успех тебя найдет!
С праздником Андрея Первозванного - открытки
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