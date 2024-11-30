День Андрея Первозванного по новому календарю отмечают 30 ноября.

Ежегодно православная церковь чтит память одного из самых почитаемых святых - Андрея Первозванного. По новому календарному стилю день его памяти отмечают 30 ноября, по старому - 13 декабря. В народе праздник получил название Андреев день. Традиционно в это время поздравляют с именинами всех, кто носит имя Андрей, но покровительства и защиты святого желают всем без исключения. Как красиво поздравить близких с днем Андрея Первозванного - открытки, стихи и пожелания в прозе в подборке УНИАН.

С днем Андрея Первозванного - стихи и поздравления в прозе

В светлый праздник, день апостола Андрея Первозванного, сердечно поздравляю! Дай Бог здоровья, сил и терпения, крепости духа! Мудрости в поступках, и пусть все молитвы будут услышаны!

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Видео дня

Поздравляю с днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления к победе! Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества!

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В день Андрея Первозванного от всей души хочу пожелать простой и доброй жизни, непобедимых сил и крепкой веры, неутомимого желания творить добро и помогать нуждающимся, не отступать от своих целей и стремлений, ощущать любовь родных и озарять этот мир добротой души. С праздником!

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Поздравляю с праздником Андрея Первозванного! Желаю первенства в жизни, удачи на любом пути. Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, пусть радуется сердце и дарит любовь!

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Пусть принесет Андрей святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!

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Вам в день Андрея Первозванного -

Успеха только долгожданного,

Чтоб сбывалось все желанное,

Достатка в доме постоянного!

Пускай апостол дарит радости

И бережет вас, без сомнения,

Печаль заменит пусть на сладости,

Подарит всем вам исцеление!

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В день Первозванного Андрея

Тебе хочу я пожелать,

Чтоб мысли сделались светлее,

Ничто не смело огорчать!

И чтоб Андрей, святой апостол,

От всех ненастий оградил,

И все твои желанья просто

Небесной силой воплотил!

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Андрея Первозванного

Сегодня отмечаем,

Я вам добра и радости

От всей души желаю.

Пускай святой от горестей

И бед оберегает,

И в душах веру вашу

Всегда пусть укрепляет.

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С днем Андрея Первозванного!

Веры, радости в судьбе,

Оптимизма неустанного

Пожелать спешу тебе.

Беды пусть уйдут в забвение,

Счастье пышно расцветет,

Будет бодрым настроение,

И успех тебя найдет!

С праздником Андрея Первозванного - открытки

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Ранее мы публиковали церковный календарь на декабрь 2024 - когда отмечаем Николая и Рождество по новому и старому стилю.

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