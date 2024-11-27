Какие православные праздники отмечают верующие в последнем месяце осени по новому и старому церковному календарю.

В декабре 2024 по новому православному календарю верующие отмечают великий праздник - Рождество Христово. Кроме него, будет также несколько других значимых дат, среди них - день памяти святителя Николая и Собор Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце по новому стилю завершается Рождественский пост. Какие еще церковные даты будут в декабре по новому церковному календарю и что отмечают по старому - в материале.

Новый церковный календарь на декабрь 2024

В сентябре 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Все непереходные церковные праздники (те, которые имеют постоянную дату) теперь отмечают на 13 дней раньше. Даты переходных праздников (например, Пасха) остались одинаковыми и для нового, и старого стилей.

Православные праздники по новому стилю в декабре 2024:

Видео дня

1 декабря - праведного Филарета Милостивого, пророка Наума.

2 декабря - пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних Пещерах и Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексея Карпаторусского.

3 декабря - пророка Софонии, преподобного Иоанна Молчальника.

4 декабря - великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

5 декабря - преподобного Саввы Освященного.

6 декабря - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (День святого Николая) .

- . 7 декабря - святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8 декабря - преподобного Патапия.

9 декабря - Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

10 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

11 декабря - преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

12 декабря - святителя Спиридона Тримифунтского.

13 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

14 декабря - мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских.

15 декабря - священномученика Елевферия, епископа Илирийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, Собор Кримских святых.

16 декабря - пророка Аггея.

17 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

18 декабря - мучеников Севастиана и дружины его.

19 декабря - преподобного Илии Муромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

20 декабря - преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

21 декабря - святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, святой мученицы Иулиании Никомидийской.

22 декабря - великомученицы Анастасии Узорешительницы.

23 декабря - десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

24 декабря - преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Кукши Одесского, Рождественский сочельник.

25 декабря - Рождество Христово .

. 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы , священномученика Евфимия, епископа Сардийского.

, священномученика Евфимия, епископа Сардийского. 27 декабря - первомученика и архидиакона Стефана.

28 декабря - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, апостола от 70-ти Никанора.

29 декабря - праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Якова, брата Господнего, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, гробокопателя, Феофила и Иоанна Киево-Печерских, в Ближних пещерах, мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.

30 декабря - мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), апостола от 70-ти Тимона, преподобного Зотика, пресвитера.

31 декабря - святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого и всея Руси, преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).

24 декабря также заканчивается последний в 2024 году многодневный Рождественский пост (или Филиппов пост).

Церковный календарь на декабрь 2024 по старому стилю

Часть православных верующих продолжабт придерживаться юлианского календаря и отмечают праздники по старому стилю.

Православные праздники по старому стилю в декабре 2024:

1 декабря - мученика Платона Анкирского, мучеников диакона Романа Кесарийского, отрока Варула, а также Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

2 декабря - пророка Авдия, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, иконы Божией Матери "В скорбех и печалех Утешение".

3 декабря - святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы .

. 5 декабря - апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного Ярополка, князя Владимиро-Волынского.

6 декабря - святителя Амфилохия, епископа Иконийского.

7 декабря - великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского.

8 декабря - священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

9 декабря - преподобного Алипия столпника.

10 декабря - иконы Божией Матери, именуемой "Знамение", великомученика Иакова Персянина.

11 декабря - мученика Иринарха Севастийского и с ним святых семи жен.

12 декабря - мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников, преподобного Нектария Киево-Печерского.

13 декабря - день Андрея Первозванного, апостола.

14 декабря - праведного Филарета Милостивого, пророка Наума.

15 декабря - пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних Пещерах и Афанасия, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексея Карпаторусского.

16 декабря - пророка Софонии, преподобного Иоанна Молчальника.

17 декабря - великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

18 декабря - преподобного Саввы Освященного.

19 декабря - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (День святого Николая).

20 декабря - святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

21 декабря - преподобного Патапия.

22 декабря - Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

23 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

24 декабря - преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

25 декабря - святителя Спиридона Тримифунтского.

26 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

27 декабря - мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских.

28 декабря - священномученика Елевферия, епископа Илирийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, Собор Кримских святых.

29 декабря - пророка Аггея.

30 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

31 декабря - мучеников Севастиана и дружины его.

Рождественский пост по старому стилю продлится до 7 января 2025 года.

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