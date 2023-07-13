Перечисляем подарки, которые точно порадуют мужчину или женщину со знаком Льва.

Люди со знаком Зодиака Лев по характеру довольно капризные и тщеславные, имеют тонкий эстетический вкус. Им трудно угодить с подарком. Они любят красивые, редкие и при этом качественные вещи. Львы неравнодушны к драгоценностям, антиквариату, брендовым вещам и красивым предметам интерьера.

Если вы не знаете, что подарить Льву на день рождения - мы подскажем лучшие идеи. И не забывайте, что купленный подарок стоит красиво завернуть и подарить при всех гостях, поскольку этот знак любит внимание.

Напомним, что знак Зодиака Лев имеют люди, которые родились с 23 июля по 22 августа.

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Что подарить мужчине-Льву на день рождения

Мужчина с таким знаком Зодиака любит вещи, которые подчеркивают его статус и улучшают комфорт. При этом практичность подарка для него не так важна. Выбирая презент для мужчины-Льва, не экономьте, иначе он сразу распознает некачественную вещь.

Вот лучшие идеи подарков для мужчины-Льва для разного бюджета:

Украшения . Мужчина с этим знаком будет очень рад получить в подарок красивые часы, кольцо, запонки, галстук или подвеску.

. Мужчина с этим знаком будет очень рад получить в подарок красивые часы, кольцо, запонки, галстук или подвеску. Книга . Мужчины-Львы отличаются начитанностью и эрудицией. Они точно обрадуются новой книге, но убедитесь, что у них такой еще нет.

. Мужчины-Львы отличаются начитанностью и эрудицией. Они точно обрадуются новой книге, но убедитесь, что у них такой еще нет. Аксессуары для алкоголя . Львы любят качественные спиртные напитки, а с набором камней для виски, именным фужером или мини-баром пить их будет ещё приятнее.

. Львы любят качественные спиртные напитки, а с набором камней для виски, именным фужером или мини-баром пить их будет ещё приятнее. Интеллектуальные игры . Карточные или настольные игры скрасят будни Льва и помогут размять ум.

. Карточные или настольные игры скрасят будни Льва и помогут размять ум. Подарки для ухода за внешностью определенно понравятся Львам, ведь они любят ухаживать за собой. Это могут быть качественные наборы для бритья, триммер или косметический набор.

определенно понравятся Львам, ведь они любят ухаживать за собой. Это могут быть качественные наборы для бритья, триммер или косметический набор. Вкусности . Львы - большие гурманы, поэтому точно обрадуются чайному набору, качественному мясу или кондитерским изделиям.

. Львы - большие гурманы, поэтому точно обрадуются чайному набору, качественному мясу или кондитерским изделиям. Набор по уходу за автомобилем понравится Львам-водителям.

понравится Львам-водителям. Подарок для уюта . Пижама, банный халат, ортопедическая подушка, плед с рукавами, тапочки - все это понравится Льву, который любит жить в комфорте. Но все подарки должны быть из качественных материалов.

. Пижама, банный халат, ортопедическая подушка, плед с рукавами, тапочки - все это понравится Льву, который любит жить в комфорте. Но все подарки должны быть из качественных материалов. Гаджет - хорошая идея того, что подарить Льву, если позволяет бюджет. Это может быть фитнес-браслет, электронная книга или робот-пылесос.

Если вы все равно не знаете, что подарить мужчине-Льву, можно купить для него абонемент в спортзал или в магазин, куда он часто ходит. Так именинник сможет потратить деньги на что-то нужное.

Что подарить женщине-Льву

Женщины-Львы всегда стараются выглядеть безупречно, поэтому им понравятся подарки для ухода за внешностью. Не менее важно для них интеллектуальное саморазвитие. Также Львицы обрадуются вещи, которая облегчит их быт, ведь рутина их угнетает.

Вот что подарить Льву-женщине:

Поездка . Женщины с этим знаком неусидчивые и любят путешествия. Но не дарите тур такой женщине как сюрприз, ведь он может нарушить её планы.

. Женщины с этим знаком неусидчивые и любят путешествия. Но не дарите тур такой женщине как сюрприз, ведь он может нарушить её планы. Книга . Но обязательно уточните, какой любимый жанр именинницы.

. Но обязательно уточните, какой любимый жанр именинницы. Ювелирные украшения позволят женщине-Льву сиять. Выбирайте изделия из качественных материалов.

позволят женщине-Льву сиять. Выбирайте изделия из качественных материалов. Лакомства - ещё один хороший подарок для Львов, ведь эти именинницы любят вкусно поесть.

- ещё один хороший подарок для Львов, ведь эти именинницы любят вкусно поесть. Ужин в необычном месте - это вкусно и красиво.

- это вкусно и красиво. Билет на культурное мероприятие . Такие женщины любят ходить на концерты, мастер-классы, выставки и стенд-апы.

. Такие женщины любят ходить на концерты, мастер-классы, выставки и стенд-апы. Роскошное кружевное белье - шикарный подарок для любимой со знаком Зодиака Лев.

- шикарный подарок для любимой со знаком Зодиака Лев. Подарок для творчества . Львицы полны талантов и креатива. Подарите им набор для лепки из глины, картину для рисования или печворк.

. Львицы полны талантов и креатива. Подарите им набор для лепки из глины, картину для рисования или печворк. Подарок для дома . Такая именинница будет рада получить в подарок красивую вещь для интерьера, например, качественное постельное белье, свечи ручной работы, редкий сервиз или портрет именинницы.

. Такая именинница будет рада получить в подарок красивую вещь для интерьера, например, качественное постельное белье, свечи ручной работы, редкий сервиз или портрет именинницы. Техника для дома , которая избавит именинницу от домашней работы, станет для нее хорошим подарком. Это может быть робот-пылесос, посудомойка, сушилка для вещей. Также такой женщине может понравиться кофемашина, поскольку среди них много любительниц кофе.

, которая избавит именинницу от домашней работы, станет для нее хорошим подарком. Это может быть робот-пылесос, посудомойка, сушилка для вещей. Также такой женщине может понравиться кофемашина, поскольку среди них много любительниц кофе. Косметика и парфюмерия . Если хотите подарить женщине-Льву что-то для ухода за телом и лицом - обязательно выбирайте качественный подарок с хорошим составом.

. Если хотите подарить женщине-Льву что-то для ухода за телом и лицом - обязательно выбирайте качественный подарок с хорошим составом. Поход на массаж или в СПА такие женщины оценят по достоинству.

Эзотерики не советуют дарить имениннице со знаком Льва деньги в конверте. Такой подарок она может расценить как отсутствие фантазии и заботы.

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