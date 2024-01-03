Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

4 января по новому церковному календарю в православной церкви отмечают Собор 70-ти апостолов. О традициях дня, его народных приметах, а также что отмечают в церкви 4 января по старому стилю - рассказываем в материале.

4 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 января (17 января по старому стилю) - Собор 70-ти апостолов, учеников Иисуса Христа, которые сделали огромный вклад в распространение христианства по земле.

У Иисуса Христа, кроме первых двенадцати Его учеников - апостолов - были и другие последователи. В Евангелие от Луки сказано, что после Преображения Господня Иисус призвал семьдесят других учеников. Имена всех их нам неизвестны, но многие сохранились в Священном Предании - например, евангелисты Марк и Лука. Семьдесят апостолов прославились тем, что после Сошествия Духа отправились проповедовать Евангелия в разные уголки мира. Многих из них за это бросили в темницу, другие погибли мученической смертью из-за своей веры. В течение года церковь вспоминает апостолов по отдельности, а 4 января, на Собор семидесяти апостолов, их почитают всех вместе - в знак того, что дела каждого одинаково важны для Церкви.

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4 января вспоминают преподобного Ахилла, диакона Киево-Печерского (XIV век), который прославился как великий постник и затворник - по преданию он не ел вареной и сладкой пищи, редко ел овощи, а вовремя поста ел только одну просфору. В этот же день почитают преподобного мученика Зосиму, прославившегося непоколебимой верой в Иисуса Христа и своей способностью разговаривать с животными.

Праздник 4 января по старому стилю - день памяти святой великомученицы Анастасии. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 22 декабря.

О чем говорят приметы на 4 января

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшие дни и в январе:

какая погода в этот день - таким будет весь январь;

небо на закате без туч - на завтра будет солнечно и тепло;

снегири поют - вскоре сильно похолодает.

В народном календаре 4 января - праздник Зосимов день. Святого Зосиму издавна считают покровителем пчеловодов, а в этот день по традиции нужно поставить на стол тарелку с медом или медовую выпечку и сладости - чтобы быть с медом весь год.

Что нельзя делать 4 января

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

отказывать в помощи;

ругаться с кем-либо, желать зла;

обижать животных.

По народным приметам в этот день ни в коем случае нельзя "чертыхаться" и вообще вспоминать нечистого - верят, что под конец святок нечисть старается особенно напакостить людям, поэтому ей лучше не давать повода.

Что можно делать 4 января

В этот день можно пойти в храм или же помолиться дома. В молитвах просят укрепить веру и дух, защитить от зла, избавить от отчаяния, подсказать решение и помочь в сложной ситуации. К заступничеству святого Ахилы прибегают, если хотят избавиться от "порабощения чревных страстей" - чревоугодия и также просят его научиться воздержанию. Пчеловоды в этот день молятся о хорошем урожае меда.

В народе для защиты от зла и недобрых в этот день обходят дом со свечой, читая молитвы. Есть и другой необычный обряд: чтобы отпугнуть нечисть, стараются устроить в доме большой шум, например, стучать половником по большой кастрюле.

В этот день следует позаботиться о животных - как домашних, так и бездомных, например, покормить тех, кто голодает. Считается, что подобный поступок обязательно вернется благом в течение года.

4 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Архипп, Афанасий, Лука, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Степан, Тимофей, Филипп.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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