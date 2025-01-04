Народный праздник 4 января известен под названиями Зосима-пчельник, Феоктистов день, день Анастасии.

Наши предки 4 января ели продукты пчеловодства, а женщины занимались рукоделием и гаданиями. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено и что нужно сделать.

Что отмечаем 4 января - праздник в Украине

По новому стилю верующие чтят семьдесят младших апостолов, а также преподобного Феоктиста Сикелийского и преподобномученика Зосиму. По старому календарю вспоминают великомученицу Анастасию Узорешительницу. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 4 января отмечают христиане.

В праздник сегодня чествуют пчеловодов - дарят им подарки и делают заказы. Пасечники устраивают распродажи продуктов пчеловодства. На стол обязательно ставили мёд и десерты с его добавлением. Женщинам нужно натощак съесть ложку мёда для красивой кожи и волос.

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Святая Анастасия, которую чтят по старому стилю, является покровительницей невинно осужденных и всех женщин. Поэтому 4 января считается счастливым днем для женского пола. Девушки занимались рукоделием, гадали на суженых и молились о крепком здоровье. Беременные вышивали полотенце на будущие роды, которое должно было стать оберегом для малыша.

4 января, по приметам, легко проходят роды. По давним обычаям роженицам распускали волосы и развязывали узлы на одежде.

Кто родился 4 января - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня мудрые и проницательные. Хорошо разбираются в людях и дают умные советы. Работящие и аккуратные, следят за чистотой в доме. Плохо разбираются в современных технологиях.

Что нельзя делать 4 января

Категорически запрещено обижать животных, повышать на них голос, бить и замахиваться.

Не стоит делать тату и пирсинг, поскольку раны будут долго заживать.

Не ходите по полу босиком.

Праздник 4 января не подходит для дорогостоящих покупок - купленная вещь разочарует и прослужит недолго.

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