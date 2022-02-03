Какой православный праздник 3 февраля отмечают христиане и какие сегодня действуют приметы - узнайте на УНИАН.

Максим Исповедник жил в VII веке, получил хорошее образование, был советником у императора Ираклия. В те времена появилась монофелитская ересь - учение, согласно которому у Иисуса Христа одна воля, а не две, как утверждала православная церковь.

Тогда святой оставил службу, принял иноческий постриг и поступил в монастырь, где много времени посвящал борьбе с еретиками. Преподобный отправился в Рим, где убедил папу Мартина не принимать учение и собрать собор против него. Императоры расценили это, как наглость, сослали обоих святых в Херсонес, где папа умер.

Читайте также3 февраля 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМаксим выжил и долго страдал - его заставляли принять позицию еретиков, но он отказывался. Тогда ему отрубили язык и правую руку, чтобы он не мог словом защищать православие. Отправили в темницу, где он скончался, спустя три года заточения.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 3 февраля - Максимов день.

Православный праздник 3 февраля - день памяти Максима Грека

Максим Грек жил в XV-XVI веках, был родом из Албании и получил прекрасное образование. Много путешествовал, знал несколько языков. В сознательном возрасте стал иноком Ватопедской обители, увлекался изучением рукописей. При разных правителях переводил писания на славянский язык, работал над духовным просвещением Руси.

Читайте такжеПравославные праздники в феврале: что и когда отмечают верующиеОднажды святого заключили в темницу, а затем нашли переводы рукописей, где было множество ошибок. Максим Грек допустил их, так как славянский язык не был для него родным, но правитель решил, что святой нарочно опорочил книги.

Через шесть лет преподобного освободили, послали под церковным запрещением в Тверь. Еще через двадцать лет запрет сняли и разрешили проживать свободно. Последние годы жизни святой провел в Троице-Сергиевой лавре и скончался в преклонных летах.

Приметы 3 февраля

ясная погода сегодня - будут продолжительные морозы;

сквозь тучи видна луна - год окажется щедрым на урожай пшеницы;

хорошая погода на Максимов день - весна наступит рано;

нарушились планы на эту дату - Бог отвел от чего-то плохого.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь не рекомендует в этот день ссориться и разводить сплетни. Наоборот, нужно совершать только добрые дела, иначе нечистая сила проникнет в душу человека. Категорически запрещено игнорировать звонки и просьбы о помощи. Также нельзя давать соседям соль - вместе с ней отдадите свое счастье.

Что можно делать 3 февраля

Наши предки в этот день молились святому Максиму о благополучии в семье, здоровье и богатстве. Принято было печь пироги с рыбной, мясной или яичной начинкой и раздавать знакомым. 3 февраля - благоприятный день для примирения и всепрощения.

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