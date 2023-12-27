Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

28 декабря по новому церковному календарю православные вспоминают 20 тысяч мучеников из Никомидии. В народном календаре - Рождественский мясоед. Рассказываем о традициях этого дня, народных приметах и что отмечают в церкви 28 декабря по старому стилю.

28 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

28 декабря (10 января по старому стилю) - день памяти 20 тысяч мучеников, сожженных в церкви в Никомидии.

В начале IV века в Римской империи правил император Максимиан - он был язычником, устраивал гонения на христиан и приказывал разрушать христианские храмы. В городе Никомидии епископом был святой Кирилл, который распространял истинную веру, так что многие из сановников тайно стали христианами. Заинтересовалась христианством и языческая жрица Домна - она навестили Кирилла и тайно крестилась. После этого Домна стала помогать больным и нищим, раздала имущество нуждающимся. Узнав об этом, Домну заточили в темницу и морили голодом, тогда она притворилась безумной и сбежала в один из монастырей, где остригла волосы и переоделась в юношу. Император Максимиан стал искать свою жрицу и разрушил обитель, где пряталась Домна.

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В праздник Рождества Христова в церкви Никомидии собралось около 20 тысяч христиан. Узнав об этом, император отправил глашатая - тот приказал христианам принести жертву идолам и грозил смертью. Когда люди отказались, церковь подожгли и все присутствующие погибли. Император продолжил гонения на тех христиан, что остались. Домна, которая в это время жила в пещере, похоронила тела мучеников, которых рыбаки достали из моря. Император, узнав о юноше, который скорбит над погибшими, приказал казнить и его.

Праздник 28 декабря по старому стилю - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 15 декабря.

О чем говорят приметы на 28 декабря

По приметам этого дня смотрят, насколько холодно будет в ближайшее время:

синицы громко щебечут утром - к холодам;

день холодный выдался - впереди будут морозы;

на небе видны красные радуги - к сильному морозу.

В народном календаре 28 декабря - праздник Рождественский мясоед, Домочадцев день. Начиная с этого дня и до Великого поста разрешается есть мясо.

Что нельзя делать 28 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ругаться и ссориться, особенно с родными и близкими;

отказывать в помощи людям старшего возраста;

заниматься рукоделием.

По народным приметам женщинам в этот день также не следует заниматься выпечкой и возиться с тестом, а также не стоит занимать деньги. Считается, что в это время нельзя открывать окна - через них могут "уйти" счастье и благополучие.

Что можно делать 28 декабря

В праздник можно пойти в храм или помолиться дома всей семьей - попросить у Бога и святых укрепления в вере, сил, чтобы вынести жизненные невзгоды, здоровья для близких и мира.

В разгаре Святки, поэтому нужно проводить время с близкими, вместе трудиться и отдыхать. Можно пригласить в дом гостей, на стол нужно поставить блюда из мяса - ведь это Рождественский мясоед. Также принято чествовать пожилых родственников и делать им подарки - например, дарить сладости и теплые вещи. По народным поверьям, если в этот день загадать всей семьей желание, то оно обязательно сбудется.

28 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ефим, Петр, Аркадий, Александр, Игнатий.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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