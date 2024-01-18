Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

19 января по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Макария Великого. В народном календаре - Макарьев день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 19 января по старому стилю - рассказываем ниже.

19 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 января (1 февраля по старому стилю) - день памяти Макария Великого, известного как автора множества духовных бесед и молитв.

Макарий Великий родился в Египте, в IV веке. Его родители были благочестивыми людьми и воспитали сына в христианской вере. Макарий рано женился, но и рано стал вдовцом. Вскоре умерли и его родители. Оставшись один, Макарий решил посвятить жизнь служению Богу. Он ушел в пустыню и жил там у разных старцев-отшельников, перенимая их опыт. Долгое время Макарий был учеником одного из отцов монашества преподобного Антония Великого. По преданию, после его смерти Макарию достался его посох, а вместе с ним словно перешла и часть духовной силы.

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За духовные подвиги Макария прозвали "юношей старцем". В 30 лет он был уже опытным монахом и при этом очень смиренным человеком. По рассказам, однажды у дверей своей кельи он застал вора, который нагружал на осла скромное имущество Макария. Преподобный помог вору все погрузить и отпустил, сказав потом: "Мы ничего не принесли в этот мир - ничего не можем и унести отсюда".

В 40 лет Макарий стал священником и настоятелем монахов в Скитской пустыне. Также преподобный имел дар чудотворения, исцелял людей от тяжелых болезней, однажды он даже воскресил мертвого, чтобы переубедить еретика. Во время правления императора Валента Макария сослали на остров, где жили язычники. Но после чудесного исцеления дочери жреца, язычники приняли христианство.

Умер Макарий в монастыре, который сам же и построил. После себя преподобный оставил более 50 бесед, 7 наставлений и 2 послания.

Также 19 января по новому стилю почитают еще двух Макариев - преподобного Макария, постника Киево-Печерского и преподобного Макария Печерского, диакона, а также преподобного Лаврентия Черниговского.

Праздник 19 января по старому стилю - Крещение Господне. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 6 января.

О чем говорят приметы на 19 января

19 января пытались понять, какой будет весна и следили за приметами:

солнечный день с капелью - к ранней весне;

метель - на Масляной неделе тоже будет мести;

небо звездное - зима затянется надолго;

мороз ударил - лето будет теплым.

В народном календаре 19 января - праздник Макарьев день, его еще называли Макарий Весноуказчик.

Что нельзя делать 19 января

Есть несколько запретов в этот день - что сегодня нельзя делать:

злословить и ругаться - нужно тщательно следить за своими словами;

отказывать в какой-либо помощи;

заниматься тяжелым физическим трудом.

Считается, что дела лучше отложить на другой день, иначе "Как пахал на Макара, так и весь год придется". Народные приметы не советуют в этот день надевать черное, чтобы не привлечь в жизнь горесть и печаль, а также стричься - считается, что можно отрезать удачу.

Что можно делать 19 января

В день святого Макария хорошо пойти в церковь, помолиться, покаяться, попросить благ. Макарию Великому молятся о здоровье больных, так как святой при жизни исцелял людей, а также просят помощи в семейных делах.

Макарьев день считается очень удачным для начала каких-либо дел, связанных с благом других людей, говорят: "Все, что начнется на Макария, сложится хорошо". Также 19 января принято ходить друг к другу в гости, собираться семьями. Замечено, что в ночь на Макария снятся вещие сны, которые нельзя рассказывать.

19 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Петр, Антон, Николай, Федор, Марк, Арсений, Ефим.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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