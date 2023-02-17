Какой православный праздник 17 февраля отмечают христиане и о чем важно знать в этот день.

17 февраля православная церковь вспоминает святого Николая Исповедника. В народе его прозвали Студеный, так как согласно народным приметам 17 февраля нужно готовиться к последним зимним морозам.

Народный праздник 17 февраля 2023 известен также под названием Волчий сват.

Православный праздник 17 февраля - день памяти святого Николая Исповедника

Святой игумен Николай Исповедник, или Николай Студит родился в VIII веке на острове Крит. В десятилетнем возрасте родители отправили его в Студийский монастырь в Константинополе, где был иноком его дядя блаженный Феофан. Николай отучился при монастыре, а затем постригся в монахи. В то время император Византии Лев V Армянин начал гонения на священников, монахов и верующих. Николая тоже арестовали и бросили в тюрьму. На свободу он вышел только после восхождения на престол императрицы Феодоры - именно она вернула иконопочитание.

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После Николай был избран настоятелем Студийского монастыря, однако чере несколько лет ему пришлось уйти из него - из-за нового распутного императора Михаила Третьего. Святому пришлось скитаться семь лет, пока его не схватили и не вернули в монастырь, где он оказался в плену. Освободили только после смерти императора, при новом правителе Николай снова стал настоятелем монастыря.

За исповедническую жизнь святого называют Николай Исповедник. Он получил дар исцелений от Бога, который остался и после его смерти.

Приметы на 17 февраля

По народным приметам 17 февраля судили о погоде:

лес почернел - будет оттепель;

иней на Николу - быть хорошему урожаю;

вверх по стеклу пошли морозные узоры - будет понижение температуры;

туман высоко - к хорошей погоде, а если опустился на землю - к оттепели и снегу;

еловые ветки гнутся - к метели, распрямляются - к хорошей погоде.

В этот день ждали не только мороза, но и снега.

Что нельзя делать сегодня

В это время в лесу проходят так называемые звериные свадьбы. Поэтому на Николу Студеного не советуют ходить в лес и охотиться. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - она будет неудачной. Также в этот день нельзя желать другим зла и завидовать, так как это вернется сторицей. 17 февраля не советуют стричься.

Что можно делать 17 февраля

17 февраля молятся об исцелении от болезней, читают охранные молитвы от заблудших из леса зверей. В этот день женщины старались сделать как можно больше работы по дому, в хлеву, ухаживали за животными. Также этот день считали удачным днем для гаданий и особое внимание обращали на сны.

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