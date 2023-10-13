Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

14 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Назария, Гервасия и Протасия, а также мученицу Параскеву Сербскую. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

14 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

14 октября (27 октября по юлианскому календарю) - день памяти мучеников Назария, Гервасия и Протасия и мученицы Параскевы Сербской.

Назарий родился в Риме и был родом из знатной и состоятельной семьи. Их родителей крестил апостол Петр, а самого Назария - первый римский епископ Лин. Еще юным Назарий решил посвятить жизнь служению Христу и многих язычников обратил в христианство.

Видео дня

В Медиолане (ныне Милан) он познакомился с близнецами Протасием и Гервасием, которые тогда были в темнице. Близнецы были известны как чудотворцы, и Назарий решил поддержать их. За это его избили и выгнали из города, и проповедник отправился в Галлию, в город Симье. Там он обратил в христианство немало язычников и крестил сына христианки - Келсия, который впоследствии стал его учеником и сподвижником. Вместе они и пострадали за веру: их схватили и поддали пыткам, бросили на растерзание диким зверям и пытались утопить в море. Но мученики чудом оставались невредимы. Поражённые увиденным воины сами приняли христианство и отпустили Назария и Келсия. Они вновь оказались в Медиолане - хотели навестить Гервасия и Протасия. Но император Нерон, узнав об этом, приказал всех казнить.

***

Преподобная Параскева (Петка Сербская) жила в XI веке. Она была родом из богатой семьи, ее родители были христианами. Параскева с малых лет следовала христианской жизни. Известно, что как-то на церковной службе она услышала слова Христа из Евангелия от Матфея: ""Если кто хочет пойти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой, и следуй за Мною". Параскева стала помогать бедным, а после смерти родителей, раздав имущество, вместе с братом Евфимием приняла монашество. После девушка ушла в Иорданскую пустыню, где прожила до глубокой старости, питаясь ягодами и растениями. За два года до ее смерти к ней явился ангел и велел ей вернуться в родные места - так она и сделала.

Святую Параскеву почитают как покровительницу женской работы и ткачества, особенно в Балканских странах.

Праздник 14 октября по старому стилю - большой праздник Покров Пресвятой Богородицы, или Покрова. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 1 октября.

Приметы на 14 октября

По приметам этого дня судят, какой будут осень и зима:

дождь с утра - завтра будет хорошая погода;

теплая и солнечная погода - осень будет затяжной;

снег выпал - Рождество будет без снега;

северный ветер - к холодной зиме, южный - к мягкой.

В народном календаре 14 октября - праздник Параскева Грязниха. Грязнихой ее прозвали потому, что в это время начинались сильные дожди, земля размокала и превращалась в грязь.

Что нельзя делать 14 октября

Что сегодня нельзя делать:

готовить, стирать, шить, вышивать, гладить, делать уборку - к неприятностям;

тревожить землю - копать, сажать и т.д.;

громко смеяться и веселиться - к несчастьям;

отправляться в дальнюю дорогу - могут ждать неудачи.

Запреты на работу касаются в особенности женщин - этот день нужно посвятить молитвам святой и самой себе, а все женские заботы следует отложить на потом.

Что можно делать 14 октября

В этот день хорошо пойти в храм и помолиться святым. Святую Параскеву, которая всю жизнь провела в лишениях, считают покровительницей женщин. Поэтому 14 октября женщинам полагается отдыхать.

Параскеве молятся об исцелении ран, болезней и о защите от страстей. К преподобной, как и к Богородице на Покров, обращаются девушки и женщины с просьбами о замужестве, хорошем женихе, счастливой семейной жизни и о исцелении женских болезней, зубной, головной боли, лихорадки.

Хорошо в этот день помочь нищим, поделиться едой, дать вещи, накормить бездомных животных. Также всех, кто переступал порог дома, следует покормить. 14 октября нужно приготовить пшеничную кашу с маслом - это блюдо символизирует удачу.

14 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Прасковья, Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: