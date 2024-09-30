Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 1 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

1 октября по новому церковному календарю отмечают большой праздник - Покрова Пресвятой Богородицы, а также вспоминают чудотворную икону Божией Матери "Ласковая Станиславская". О традициях и приметах 1 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

1 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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1 октября по новому церковному календарю (14 октября по старому) отмечают большой праздник - Покрова Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, о котором мы рассказывали ранее. Также сегодня - день памяти иконы Божией Матери "Ласковая Станиславская".

Икона чудотворной Матери Божьей "Ласковая Станиславская" XVII-XVIII века - чудотворный образ, который в течение 200 лет хранился в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск) и был его покровительницей.

Впервые образ "темнолицей" Богоматери с младенцем на руках как чудотворный проявил себя в августе 1742 года - икона заплакала. С тех пор она стала известна многими исцелениями и чудесами.

Оригинал иконы в 1946 году был вывезен в Польшу. Сейчас в Ивано-Франковске находится освященная копия иконы - в церкви Иоанна Крестителя. Список иконы также почитают как чудотворный - после молитвы перед этой иконой известны случаи исцеления даже от онкологических и психологических заболеваний. которую также почитают как чудотворную.

Церковный праздник 1 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святой мученицы Ариадны Промисской.

О чем говорят приметы на 1 октября

Приметы дня говорят о том, каким будет октябрь, зима и весна:

какая Покрова - такая и зима;

какая погода в этот день - такая будет и 1 апреля;

береза еще не сбросила листья - зима будет снежной;

журавли улетают на юг - через две недели будет мороз, а если не видно журавлей - хорошая погода простоит до ноября;

если дует восточный ветер - к ясной и сухой погоде;

если на Покров падает снег, то и на Дмитрия пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерину снега не будет.

В народном календаре 1 октября - праздник Покрова. Считается, что в этот день осень встречается с зимой и приходят первые холода, иногда на земле появляется первый иней. Отсюда и поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Что нельзя делать 1 октября

Покрова Пресвятой Богородицы не относится к двунадесятым праздникам (то есть, 12 самым большим), так как события этого дня происходили уже не при земной жизни Божией матери. Но эта церковная дата все же считается великим праздником.

В этот день не советуют заниматься тяжелым трудом - резать, копать, рубить, а также домашними делами - стиркой, уборкой, рукоделием. По народным приметам не следует сегодня одалживать деньги - не будут водиться в доме, а также унывать и грустить - следует благодарить Богородицу и Бога за все, что есть.

Что можно делать 1 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

В этот день хорошо пойти в храм и помолиться, если нет возможности посетить церковь, то помолиться самому. Покров Пресвятой Богородицы считается особенным днем - считается, что все молитвы этого дня будут услышаны. У Божьей Матери просят заступничества в бедах, исцеления от болезней, достатка, семьи и деток. Также пресвятой Богородице молятся о защите от врагов и непрошенных гостей.

В молитвах к чудотворной иконе Богородицы "Ласковая Станиславская" просят здоровья, мира, покоя, семейного благополучия и дарования ребенка.

В народе считается, что на Покрова в церковь нужно пойти незамужним девушкам - говорят, кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет. Хозяйки в этот день пекут блины, которыми кормят не только семью, но и угощают знакомых - чем больше блинов испечешь в этот день, тем больше тепла будет в доме зимой. Вечером традиционно накрывают праздничный стол.

1 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей.

По старому стилю именины празднуют Алексей, Ариадна, Ирина, София, Аркадий, Сергей, Михаил, Константин, Иван, Владимир, Борис.

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На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине приходится также еще два больших праздника - День защитника Украины и День украинского казачества, ведь Божья Матерь издавна считается покровительницей украинских казаков.

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