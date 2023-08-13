Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

14 августа в православной церкви отмечают большой праздник - Медовый Спас, Изнесение честных древ животворящего Креста Господня и почитают семь мучеников Маккавеев, матерь их Соломонию и учителя Елеазара. В народном календаре - праздник Маковея. О традициях этого дня, его приметах и что запрещено делать - в материале.

14 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Традиционно в августе православные отмечают Спасы, Медовый Спас - первый из них. Его традиции берут свое начало много веков назад, одна из них - освящение меда в церкви. Ранее мы рассказывали, как отмечают Медовый Спас и сколько меда нужно съесть в этот день.

История праздника Происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста Господня начинается в VIII-IX веках в Византии. В те времена в Константинополе бушевала болезнь, которая уносила жизни многих жителей. Поэтому священники взяли остатки Креста, на котором был распят Иисус, и обошли с ними весь город, а затем освятили водоемы. Случилось чудо: после купания в освященной воде люди начали выздоравливать. С того времени ежегодно в этот день стали по городу носить часть Креста Господня, а после заносить его в собор святой Софии, где любой желающий мог поклониться ему. Долгое время его отмечали только в Константинополе, но со временем стали праздновать во всем православном мире.

Видео дня

Отсюда в день Медового Спаса и пошла традиция освящать воду в храмах, а также колодцы и реки, а сам праздник стали звать Мокрый Спас или Спас на воде.

В православной церкви в этот день также совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице - как воспоминание о победе князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. В тот поход князь взял с собой чудотворную икону Владимирской Божией Матери и Честный Крест Христов, а перед самим сражением усердно молился, за что получил защиту и покровительство Владычицы.

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14 августа также день памяти семи мучеников Маккавеев - Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также их матери Соломонии и учителя их Елеазара.

Их история относится ко II веку до н. э. В то время правитель Антиох Эпифан решил возродить язычество в Иудее и поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. Но учитель закона Божия Елеазар, которому было на то время уже 90 лет, выступил против этого. Вместе с ним были 7 его учеников и их мать. За это всех казнили, при чем сыновей убивали на глазах у матери. Но подвиг мучеников вдохновил сына священника - Иуду Маккавея - и он поднял восстание против правителя и одержал победу над ним.

В народе Маккавеев день связали с маком, который дозревал в эту пору, и прозвали его праздник Маковея, а вместе с медом и водой в храмах освящают и мак.

Праздник Изнесение честных древ животворящего Креста Господня и память святых мучеников почитают 14 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 1 августа.

На Медовый Спас также начинается Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

Народные приметы на 14 августа

Приметы этого дня говорят о том, какой будет осень и зима:

дождь в этот день - жди похолодания, а если жарко - установится теплая и погожая погода;

ласточки уже покинули гнезда и улетели в теплые края - осень начнется рано;

заморозки в этот день - будут ранние холода;

сильный ветер - к снежной и морозной зиме.

Как уже говорилось, в народном календаре 14 августа - праздник Маковея, Медовый или Мокрый Спас, а традиции дня связаны с медом и маком.

14 августа - что сегодня нельзя делать

Поскольку это большой праздник, то запреты этого дня довольно строгие:

нельзя браниться, сквернословить, обижаться и совершать дурные поступки;

запрещено употреблять алкоголь;

не следует работать - посвятите это время молитве и благодарности; но этот запрет не касается пасечников - они могут собирать мед.

Главный запрет на церковный праздник - нельзя шуметь и веселиться. В народе считали, что если нарушить запрет, то болезни и проблемы будут преследовать до следующего Спаса.

В этот день начинается пост - тем, кто постится, запрещено употреблять скоромную пищу - мясо и мясные продукты, рыбу, яйца и молочные продукты.

Что можно делать 14 августа

В этот день следует пойти в храм, чтобы помолиться, освятить мед, мак, воду и овощи из нового урожая. Молитвы этого дня - это благодарность Христу за все, что есть в жизни, о здоровье для близких и скорейшем наступлении мира.

Ранее мы рассказывали, что святить на праздник Маковея и как собрать букет "маковейчик". После освящения его следует поставить в доме, на подоконнике или положить за образами, а коробочки мака можно повесить над входной дверью - чтобы защитить дом от недобрых людей.

Каждому в этот день полагается отведать ложечку освященного меда, чтобы весь год быть здоровым, а также угостить медом других. Отсюда пошла поговорка: "На Медовый Спас и нищий медку попробует". Также в этот день хозяйки традиционно готовят выпечку с медом и маком и угостить ею нуждающихся - так весь год в доме будет добро.

Медовый Спас принято отмечать в семейном кругу, но так как праздник совпадает с постом, то на столе должны быть только постные блюда.

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