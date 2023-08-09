В середине августа православные отмечают праздник Маковея, Медовый Спас, или Изнесения честных древ животворящего Креста Господня.

Спас Медовый - первый из трех Спасов, которые православные верующие отмечают в августе. Все три больших праздника посвящены Иисусу Христу - Спасителю, потому и именуются Спасами. В чем смысл первого Спаса, традиции этого дня и его запреты - рассказываем в материале.

Какого числа Медовый Спас

Православные верующие отмечают 14 августа Медовый Спас - ежегодно в один и тот же день. Это народное название праздника, но в православном календаре он известен как празднество Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его и Изнесения честных древ животворящего Креста Господня.

Медовый Спас празднуют в первый день Успенского поста. 14 августа его отмечают по нынешнему церковному календарю, но по новому, новоюлианскому (он вступит в силу с 1 сентября 2023), этот праздник будет 1 августа.

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Медовый Спас - история праздника

История этого праздника берет свое начало в Средневековье, в Византии. Дело в том, что на то время в этот период часто начинались эпидемии - гибло много людей. Поэтому верующие обращались к Богу с молитвами, чтобы предотвратить беду. Для этого из сокровищницы императора выносили крест, на котором был распят Иисус, и обходили с ним весь город Константинополь, а после несли в храм святой Софии и совершали перед ним молебни.

Собственно, поэтому в церковном календаре праздник и называется - Изнесения (то есть, нести впереди себя) честных древ животворящего Креста Господня.

В чем смысл праздника Медовый Спас

Медовый Спас - праздник, посвященный освящению урожая. Сначала, в XII веке, в этот день проводили молебен и освящали воду, а позже стали приносить в храм овощи и фрукты из нового урожая - чтобы получить благословение на его сбор. Но так как праздник отмечался по старому стилю 1 августа и большинство плодов еще дозревали, то в церковь несли святить мед.

Также первый Спас еще называют Маковей, Маккавеев день и связывают его с другим праздником - днем памяти семи святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя их Елеазара. Все они погибли за христианскую веру во времена язычества, но их подвиг вдохновил Иуду Маккавея поднять восстание против правителя-язычника Эпифана и одержать над ним победу.

Так как в эту пору созревал мак, то в народном сознании имя Маккавеея связалось с маком. Поэтому кроме меда, освящают в этот день мак и целебные травы.

Есть у праздника Спаса и еще одно название - Спас на воде, или Мокрый Спас. Так его прозвали потому, что в церкви освящали воду – считалось, что она в этот день становится целебной и помогает укрепить здоровье и уберечься от болезней.

Медовый Спас - что нельзя делать

С этого дня у православных начинается Успенский пост - до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Пост строгий, поэтому в это время нужно полностью исключить из рациона продукты происхождения. Есть также и другие запреты на первый Спас:

нельзя ругаться, сквернословить, ни в коем случае желать зла;

нельзя заниматься домашними делами, работать на огороде;

нельзя отказывать в помощи и в милостыне - достаток навсегда уйдет из дома.

День следует провести в молитве и посвятить его благим делам.

Как празднуют Медовый Спас

Традиционно, как уже говорили, в этот день идут в храм - помолиться и освятить мед и мак. Кроме этого, нужно было собрать маковейчик из 17 трав и цветов - брали полынь, мяту, душицу, овес, горечавку, коробочки мака, зверобой и другие. Такой букет также освящают и потом хранят дома аж до следующего Маковея - считается, что он защищает его от невзгод. В храмах в этот день также совершают малое освящение воды.

Хозяйки на Медовый Спас готовят выпечку с маком и медом. Так как в этот день начинается Успенский пост, то она должна быть постной. Обязательным в этот день считается угостить такой выпечкой нуждающихся, а также помочь им. Сделать доброе дело в этот день нужно обязательно, помочь можно не только человеку, но и животным. Тогда весь год не будешь знать бед.

Есть в народе интересный обычай этого дня. Нужно в баночку из-под меда в течение года складывать монеты - до следующего Медового Спаса, а потом отдать их тому, кто нуждается. Этот поступок обязательно вернется благом и достатком.

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