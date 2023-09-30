Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

1 октября по новому церковному календарю отмечают большой осенний праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

1 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

1 октября (14 октября по юлианскому календарю) - праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая распростерла над жителями Константинополя свое широкое белое покрывало, как будто покрыла им от врагов.

Это чудо произошло в середине X века в Константинополе, во Влахернской церкви. В ней хранились головной покров, риза и пояс Пресвятой Богородицы. По преданию, в 910 году город взяли в осаду враги. Они вот-вот могли ворваться в город, и местные жители нашли прибежище в храме. Там люди, в том числе и сам император Лев VI вместе с супругой молились о спасении. Во время ночного бдения юродивый Андрей с учеником Епифанием увидели, как Божья Матерь тоже молится вместе со всеми. Богородица подошла к Престолу, сняла с головы покрывало и покрыла им молящихся. Исчезла Богоматерь так же незаметно. На следующее утро враг отступил от города, по одной из версий на море поднялась буря, которая разметала корабли, по другой - сарацин разбило византийское войско.

Видео дня

Люди пересказывали друг другу чудо явления Богоматери и просили у нее покрова в своих молитвах. Отмечать Покров как праздник начали с середины XII века.

Церковный праздник 1 октября по старому стилю - день памяти святой мученицы Ариадны Промисской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 18 сентября.

Приметы на 1 октября

Приметы дня говорят о том, каким будет октябрь, зима и весна:

какая Покрова - такая и зима;

какая погода в этот день - такая будет и 1 апреля;

береза еще не сбросила листья - зима будет снежной;

журавли улетают на юг - через две недели будет мороз, а если не видно журавлей - хорошая погода простоит до ноября;

если дует восточный ветер - к ясной и сухой погоде;

если на Покров падает снег, то и на Дмитрия пойдет снег, а если снега не будет, то и на Екатерину снега не будет.

В народном календаре 1 октября - праздник Покрова. Считается, что в этот день осень встречается с зимой и приходят первые холода, иногда на земле появляется первый иней. Отсюда и поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Что нельзя делать 1 октября

Покрова Пресвятой Богородицы не относится к двунадесятым праздникам (то есть, 12 самым большим), так как события этого дня происходили уже не при земной жизни Божией матери. Но эта церковная дата все же считается великим праздником, поэтому имеет несколько строгих запретов.

Что сегодня нельзя делать:

заниматься тяжелым трудом - резать, копать, рубить, а также домашними делами - стиркой, уборкой, рукоделием;

ссориться с близкими и сквернословить - удача отвернется;

давать пустые обещания;

одалживать деньги - дома не будут водиться;

устраивать шумные застолья и напиваться.

Нельзя также в этот праздник унывать и грустить - следует благодарить Богородицу и Бога за все, что есть.

Что можно делать 1 октября

В этот день нужно пойти в храм и помолиться, а если нет возможности посетить церковь, то помолиться дома. Покров Пресвятой Богородицы считается особенным днем - все молитвы этого дня будут услышаны. У Божьей Матери просят заступничества в бедах, исцеления от болезней, достатка, семьи и деток. Также пресвятой Богородице молятся о защите от врагов державы и непрошенных гостей.

На Покрова шли в церковь незамужние девушки - по народной примете, кто раньше поставит свечу, тот раньше и замуж выйдет. Отсюда пошла и поговорка: "Покрой землю снежком, а меня женишком". Хозяйки в этот день пекут блины, которыми кормят не только семью, но и угощают знакомых. Считается, чем больше блинов испечешь в этот день - тем теплее будет в доме зимой. Вечером традиционно накрывают праздничный стол.

Щедрость на Покрова будет вознаграждена, поэтому постарайтесь помочь нуждающимся или обездоленным, обязательно - от души.

1 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Роман, Александр, Николай, Иван, Михаил, Георгий, Вера, Алексей.

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине приходится также еще два больших праздника - День защитника Украины и День украинского казачества, ведь Божья Матерь издавна считается покровительницей украинских казаков.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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