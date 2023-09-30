Народный праздник 1 октября известен под названиями Арина Шиповница, журавлиный лёт, Покров Пресвятой Богородицы.

Православная церковь Украины 1 октября по новому стилю отмечает большой православный праздник Покрову Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен событиям в Константинополе в 910 году. Тогда к городу подступали вражеские войска, а его жители собрались в храме для всеобщей молитвы. Перед верующими явилась Богородица и укрыла их своим головным убором (омофором), благодаря чему все люди спаслись.

Покрова всегда была особенным праздником для наших предков. Украинцы очень уважали эту дату и отмечали её с большим размахом. С большим уважением к Покрове относились казаки Запорожской Сечи. Не зря на Покрову в Украине отмечают День казачества и День защитников Украины.

К Покрове наши предки старались закончить всякую работу на поле и огороде, чтобы полностью посвятить праздник семье и богослужению. Работать в этот народный праздник считалось грехом. В последний раз выпускали на выпас домашний скот и последний раз собирали грибы в лесу.

Видео дня

По давним обычаям на Покров Пресвятой Богородицы заканчивался период свадеб и сватаний. Начиналась пора свадебных гуляний - в селах отмечать свадьбы могли каждый день до конца октября. Период считался благоприятным для празднования, поскольку погреба были полны овощей и мяса. У девушек с Покровы начинался период вечёрок.

По старому стилю церковь в этот день чтила память святой мученицы Ариадны. Наши предки в народный праздник 1 октября собирали и сушили ягоды шиповника. Верили, что чай из шиповника в эту дату принесет крепкое здоровье и защитит от болезней до конца года. Женщины молились святой Арине о согласии в семье.

1 октября - знак Зодиака

Рожденные 1 октября люди по знаку Зодиака - Весы. По характеру именинники этого дня очень независимые и гордые, не любят оставаться в долгу. Эрудированные и могут поддержать разговор почти на любую тему, но о своих переживаниях рассказывают редко, поскольку не хотят беспокоить близких. Очень преданны семье и друзьям. Любят путешествовать. Никогда не сидят без дела.

Что нельзя делать 1 октября

На Покров, как и на любой другой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, стиркой, рукоделием.

Нельзя давать и брать деньги взаймы, иначе надолго останетесь в должниках.

Не стоит пить алкоголь в этот день кроме вина для причастия.

По давним обычаям обиды, нанесенные 1 октября, никогда не забываются и влияют на дальнейшее общение. Поэтому в эту дату лучше не обижать знакомых и ни с кем не ссориться.

Нельзя стричь волосы сегодня, чтобы не укоротить себе годы жизни. Также в эту дату нельзя стричь волосы на детях.

Приметы погоды 1 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какой день сегодня, такой будет погода в октябре.

В лесу уродилось много белых грибов - к хорошему урожаю в следующем году.

Береза уже полностью пожелтела - к ранней зиме.

Холодный и быстрый ветер в этот день предвещает длительное похолодание.

Если сорняки выросли очень высокими, то зимой выпадет много снега.

Восточный ветер подул - к сухому октябрю.

Если пошел дождь, то осенью часто будут дожди.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: