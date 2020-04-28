Вкуснейший украинский борщ: рецепт приготовления идеального блюда

Без борща на столе не обойтись, ведь наваристый и сытный очень хорошо кушается. Рецептов его приготовления хоть отбавляй – как классических, так с определенной изюминкой.

Борщ – это блюдо, которое является изюминкой украинской кухни и известно во всем мире. Вкусный, сытный, наваристый домашний борщ согреет и объединит всю семью за обеденным столом.

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Рецептов борща существует множество, и едва ли не каждая хозяйка имеет свой собственный. Кто-то любит борщ с фасолью, кто-то готовит без капусты, а кто-то варит его с грибами. Довольно часто рецепты борща в семьях бережно передаются из поколения в поколение, а некоторые даже держатся в строгой тайне

Классический украинский борщ

Вода – 1,5-2 л.

свинина или говядина на кости – 400 г

картофель – 4 шт. (средние)

свекла – 2 шт. (небольшие)

морковь – 1 шт.

лук – 3 шт. (средние)

капуста белокочанная свежая – 300 г

томатная паста – 2 ст. л.

подсолнечное масло – 4-5 ст. л.

лимонная кислота – щепотка

соль, лавровый лист, зелень – по вкусу.

Сначала варим бульон. В кастрюлю наливаем 1,5-2 литра воды. Добавляем мясо и ставим на средний огонь. Перед закипанием снимаем пену. Как только бульон закипит, накрываем крышкой и варим на медленном огне час-полтора.

Тем временем готовим зажарку. Чистим свеклу, морковь и лук. Свеклу натираем на крупной терке, а морковь – на средней. Лук нарезаем кубиками.

На среднем огне в сковороде разогреваем растительное масло, высыпаем туда лук и морковь, жарим 5 минут. Затем добавляем свеклу (его можно посыпать лимонной кислотой или сбрызнуть соком свежего лимона – так борщ будет по-настоящему красным). Жарим овощи еще 5 минут, добавляем томатную пасту, перемешиваем и жарим все еще 5-7 минут.

А теперь варим сам борщ. Из бульона вынимаем мясо и, пока оно остывает, бросаем в бульон нашинкованную капусту. Через 5-10 минут добавляем нарезанный соломкой картофель. Отделяем мясо от кости и нарезаем кубиками. Возвращаем мясо в борщ, солим его и добавляем зажарку. Перемешиваем борщ, кладем лавровый лист и мелко порубленную зелень, накрываем крышкой и варим все еще 5-7 минут.

Подаем борщ со сметаной и зеленью.

Сытный борщ с фасолью

Свинина, говядина – до 1 кг

морковь – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

фасоль – 1 ст.

корень петрушки, сельдерей по вкусу

свекла красный – 1-2 шт.

красный сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

лук – 1 шт.

капуста белокочанная – 0,5 кочана

томатная паста – 2-3 ст. л.

соль, черный перец, зелень, острый перец, лавровый лист, зелень петрушки и укропа, сметана – все по вкусу.

Мяса лучше всего взять разного: немного свинины (идеально ребер), немного говядины (тоже лучше ребер) и даже немного курятины.

В кастрюлю на 5-6 л. налить холодную воду, примерно чуть больше половины. Поставить ее на огонь.

Вымыть мясо. Нарезать на довольно крупные кусочки, кроме курятины. Бросить мясо в воду. Довести ее до кипения и снять пену.

Добавить 2-3 лавровых листика, корень петрушки и сельдерея – кусочками, размер по желанию. Немного посолить и поперчить. Можно добавить смесь специй для аромата.

Мясной бульон варить как минимум час. Мясо должно стать мягким и отделяться от костей. Когда бульон готов – вытащить из него корень петрушки, лавровый лист и добавить предварительно замоченную в воде фасоль.

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Подождать, пока закипит вода, уменьшить огонь и варить 20 минут. Фасоль должна быть немного сырая. В бульон добавить нарезанную на кусочки морковь, лук, чеснок и перец.

Добавить раздавленные зубчики чеснока и мелко нарезанный очищенный свежий острый перец, или по паре щепоток сухого острого перца. Варим 15 минут.

Очистить свеклу. Его можно потереть на крупную терку, а можно нарезать соломкой. Добавить свеклу и хорошо размешать.

Варить еще 10 минут, и сразу же добавить нарезанный крупными кубиками картофель. (по желанию его можно бросать целиком, а потом раздавить прямо в кастрюле).

Когда картошка сварилась, обычно это 15 минут или чуть больше, добавить томатную пасту по вкусу. Томатная паста должна покипеть хотя бы 5 минут.

Добавить тонко нарезанную белокочанную капусту. Варить ее около 5 минут.

Обязательно поперчить и посолить блюдо, а также добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Выключить огонь и дать постоять.