Вкуснейший украинский борщ: рецепт приготовления идеального блюда
Борщ – это блюдо, которое является изюминкой украинской кухни и известно во всем мире. Вкусный, сытный, наваристый домашний борщ согреет и объединит всю семью за обеденным столом.
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Рецептов борща существует множество, и едва ли не каждая хозяйка имеет свой собственный. Кто-то любит борщ с фасолью, кто-то готовит без капусты, а кто-то варит его с грибами. Довольно часто рецепты борща в семьях бережно передаются из поколения в поколение, а некоторые даже держатся в строгой тайне
Классический украинский борщ
Вода – 1,5-2 л.
свинина или говядина на кости – 400 г
картофель – 4 шт. (средние)
свекла – 2 шт. (небольшие)
морковь – 1 шт.
лук – 3 шт. (средние)
капуста белокочанная свежая – 300 г
томатная паста – 2 ст. л.
подсолнечное масло – 4-5 ст. л.
лимонная кислота – щепотка
соль, лавровый лист, зелень – по вкусу.
Сначала варим бульон. В кастрюлю наливаем 1,5-2 литра воды. Добавляем мясо и ставим на средний огонь. Перед закипанием снимаем пену. Как только бульон закипит, накрываем крышкой и варим на медленном огне час-полтора.
Тем временем готовим зажарку. Чистим свеклу, морковь и лук. Свеклу натираем на крупной терке, а морковь – на средней. Лук нарезаем кубиками.
На среднем огне в сковороде разогреваем растительное масло, высыпаем туда лук и морковь, жарим 5 минут. Затем добавляем свеклу (его можно посыпать лимонной кислотой или сбрызнуть соком свежего лимона – так борщ будет по-настоящему красным). Жарим овощи еще 5 минут, добавляем томатную пасту, перемешиваем и жарим все еще 5-7 минут.
А теперь варим сам борщ. Из бульона вынимаем мясо и, пока оно остывает, бросаем в бульон нашинкованную капусту. Через 5-10 минут добавляем нарезанный соломкой картофель. Отделяем мясо от кости и нарезаем кубиками. Возвращаем мясо в борщ, солим его и добавляем зажарку. Перемешиваем борщ, кладем лавровый лист и мелко порубленную зелень, накрываем крышкой и варим все еще 5-7 минут.
Подаем борщ со сметаной и зеленью.
Сытный борщ с фасолью
Свинина, говядина – до 1 кг
морковь – 1 шт.
картофель – 2-3 шт.
фасоль – 1 ст.
корень петрушки, сельдерей по вкусу
свекла красный – 1-2 шт.
красный сладкий перец – 1 шт.
чеснок – 2-3 зубчика
лук – 1 шт.
капуста белокочанная – 0,5 кочана
томатная паста – 2-3 ст. л.
соль, черный перец, зелень, острый перец, лавровый лист, зелень петрушки и укропа, сметана – все по вкусу.
Мяса лучше всего взять разного: немного свинины (идеально ребер), немного говядины (тоже лучше ребер) и даже немного курятины.
В кастрюлю на 5-6 л. налить холодную воду, примерно чуть больше половины. Поставить ее на огонь.
Вымыть мясо. Нарезать на довольно крупные кусочки, кроме курятины. Бросить мясо в воду. Довести ее до кипения и снять пену.
Добавить 2-3 лавровых листика, корень петрушки и сельдерея – кусочками, размер по желанию. Немного посолить и поперчить. Можно добавить смесь специй для аромата.
Мясной бульон варить как минимум час. Мясо должно стать мягким и отделяться от костей. Когда бульон готов – вытащить из него корень петрушки, лавровый лист и добавить предварительно замоченную в воде фасоль.
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Подождать, пока закипит вода, уменьшить огонь и варить 20 минут. Фасоль должна быть немного сырая. В бульон добавить нарезанную на кусочки морковь, лук, чеснок и перец.
Добавить раздавленные зубчики чеснока и мелко нарезанный очищенный свежий острый перец, или по паре щепоток сухого острого перца. Варим 15 минут.
Очистить свеклу. Его можно потереть на крупную терку, а можно нарезать соломкой. Добавить свеклу и хорошо размешать.
Варить еще 10 минут, и сразу же добавить нарезанный крупными кубиками картофель. (по желанию его можно бросать целиком, а потом раздавить прямо в кастрюле).
Когда картошка сварилась, обычно это 15 минут или чуть больше, добавить томатную пасту по вкусу. Томатная паста должна покипеть хотя бы 5 минут.
Добавить тонко нарезанную белокочанную капусту. Варить ее около 5 минут.
Обязательно поперчить и посолить блюдо, а также добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Выключить огонь и дать постоять.