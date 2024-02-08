Какой церковный праздник отмечают 9 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

9 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают мученика Никифора Антиохийского. Народный праздник в этот день называется Никифоры-Панкраты. За что почитают святого, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 9 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

9 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 февраля (22 февраля по старому стилю) - день памяти мученика Никифора, жившего в Антиохии Сирийской в III веке.

О детстве и юности святого ничего неизвестно. История гласит, что Никифор долгое время дружил с церковным старостой Саприкием. Дружба была настолько крепкой, что все считали их братьями. Но в один из дней Никифор с Саприкием сильно поссорились - причина осталась неизвестна, но в результате оба отказывались даже ходить вместе по одной дороге. Спустя время к Никофору пришло, что причиной этой ссоры стал дьявол. Тогда Никифор решил помириться: сначала отправил к старосте знакомых, затем пошел сам. Но Саприкий мириться не захотел.

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Как раз в это время начались гонения на христиан, и Саприкия схватили. Его долго мучили и требовали отказаться от веры, но безрезультатно. Тогда старосту приговорили к казни. Этого Саприкий не смог выдержать и решил отречься от христианства. Никифор, чтобы этого не случилось, предложил свою жизнь взамен и погиб.

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9 февраля по новому календарю вспоминают также преподобного Панкратия, затворника Киево-Печерского, жившего в XIII веке. Согласно летописям, он мог исцелять больных молитвой, постом и помазанием маслом. Мощи святого находятся в Дальних (Феодосиевых) пещерах Киево-Печерской лавры, где он прожил до самой смерти.

Праздник 9 февраля по старому стилю - день памяти Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

О чем говорят приметы на 9 февраля

В народном календаре 9 февраля - праздник Никифоры-Панкраты. Приметы этого дня говорят о погоде:

стоит теплая погода - жди холодов;

закат красный - к снегопаду;

сильный мороз в этот день - снега в ближайшее время не будет;

деревья в лесу шумят - это к потеплению;

снег пошел и налипает на деревья - быть скорому теплу.

Считается, что с этого дня погода становится весенней, а зима отступает. В народе говорят: "На Никифора ночь темна - убегает зима".

Что нельзя делать 9 февраля

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, сквернословить, желать зла;

завидовать;

отказывать в помощи;

лениться.

Не советуют начинать и планировать любые дела - в них могут ждать неудачи. Лень и праздность в этот день осуждается - не за горами весна, следует готовиться к новому сезону.

Что можно делать 9 февраля

Святым Никифору и Панкратию молятся о помощи и заступничестве перед Господом. У Панкратия, прославившегося своим даром исцеления, просят здоровья, излечить от болезней, у Никифора - дать мудрости и поспособствовать примирению. В этот день нужно просить прощение и самим прощать.

Считается, что на Никифора - очень удачный день для лечения различных болезней, если именно сегодня начать лечение, то болезнь вскоре отступит. В праздник можно работать - делать уборку, стирать.

9 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Пётр.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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