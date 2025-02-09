В дату 9 февраля отмечается большой профессиональный праздник.

Сегодняшняя дата известна несколькими профессиональными и мировыми торжествами. Узнайте в нашем материале, какой праздник 9 февраля наступает в мире, Украине и церкви, какие известны приметы дня и как благополучно его провести.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Никифора Антиохийского и затворника Панкратия Киево-Печерского. По старому стилю верующие вспоминают архиепископа Иоанна Златоуста.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как провести его счастливо.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. В народе праздник сегодня в Украине известен как Никифоры-Панкраты.

Из выдающихся украинских деятелей в эту дату родились художник Константин Трутовский и генерал ВСУ Василий Зубанич.

Какой сегодня праздник в мире

Сегодня наступает профессиональное торжество День стоматолога 2025. В этот день зубные врачи всего мира слышат слова благодарности от клиентов. А в клиниках принято награждать лучших работников

Также в мире 9 февраля праздник Всемирный день пиццы. Это одно из самых популярных блюд планеты. Сочетание сытной начинки и тонкого теста покорило людей всех национальностей. Этот вечер скрасит приготовленная самостоятельно домашняя пицца, которая гораздо вкуснее ресторанной.

Другие известные сегодня праздники - День рождения волейбола, Всемирный день брака, День чтения в ванной.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились поэт Алишер Навои, инженер и создатель автомобиля Mercedes Вильгельм Майбах, 9-й президент США Уильям Генри Гаррисон, певица Кэрол Кинг, актеры Джо Пеши и Том Хиддлстон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Наши предки в праздник сегодня старались хорошенько потрудиться и закончить текущие дела. Начиналась подготовка к весне - крестьяне чинили телеги и осматривали огородный инвентарь. Люди верили, тружеников Бог наградит хорошим урожаем.

Панкратиев день считается очень удачным для любого лечения, медицинских операций, оздоровления. У беременных легко пройдут роды.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. Самое главное, что сегодня нельзя делать - это лениться. Лень в эту дату считается большим грехом - такого человека целый год будут преследовать неудачи. Также запрещено желать зла и завидовать другим людям, начинать новые дела.

В этот день известны следующие погодные приметы:

если наступила оттепель, то тепло продержится недолго и вскоре сменится морозом;

снегопад предвещает скорое потепление;

облака плывут против ветра - к снегу;

если на закате небо красное, то будут метели.

Погода 9 февралябудет сухой и морозной, но впервые за долгое время почти во всех областях будет солнечно.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 9 февраля наступает у обладателей имен Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Тихон, Ян.

По старому стилю праздник 9 февраля отмечается у Дмитрия, Ивана, Петра, Яна.

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