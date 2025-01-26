Рассказываем, какой церковный праздник отмечают православные 27 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

27 января по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Иоанна Златоуста. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 27 января (9 февраля по старому стилю) вспоминают перенесение мощей Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских святителей и учителей.

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Иоанн жил в IV веке. Родился он в Антиохии, воспитывала его одна мать. Иоанн рано научился читать и писать, брал уроки у лучших философов и риторов, и в 20 лет крестился. Через три года он стал чтецом в церкви, а после смерти матери принял иночество.

От архиерейского сана Иоанн отказался и ушел жить на 4 года в пустыню: там написал труды, впоследствии ставшими знаменитыми. Затем Иоанн поселился в уединенной пещере и жил там два года в полном безмолвии, но из-за плохого здоровья был вынужден вернуться в Антиохию, где сначала стал диаконом, потом - пресвитером, а затем - архиепископом Константинополя.

Во время его руководства духовенство переживало период расцвета, а сам Иоанн стал примером для подражания. На свои средства он содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников. Также святитель составил чин литургии.

Иоанн не раз он попадал под гонения, его отправляли в ссылку. Там Иоанн Златоуст и умер - в поселении Команы (недалеко от Сухума). Спустя 31 год после его смерти император Феодосий II приказал перенести мощи святителя в Константинополь - оказались, что они нетленны. 27 января - день перенесения мощей святого.

Златоустом Иоанна прозвали за особый талант проповедника. Он почитается наравне с Василием Великим и Григорием Богословом, а вместе они считаются Вселенскими святителями и учителями.

Какой церковный праздник 27 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой равноапостольной Нины. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 27 января

В народе 27 января - праздник Златоустьев день или Златоустьев огонь, а приметы его такие:

окна в доме запотели - потеплеет;

собака ложится на снег - начнется вьюга;

деревья в инее - к скорому теплу;

белые облака - к стуже;

солнце на закате - нужно готовиться к морозам.

В старину в это время старались всей семьей собраться возле растопленной печи - верили, что это сулит мир и достаток в доме.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 27 января, как и в другой день, церковь порицает злость, лень, жадность, зависть, отчаяние. Нельзя мстить, отказывать в помощи, сквернословить, ругаться, осуждать.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: советуют быть осторожными с острыми предметами, порезаться на Иоанна - плохая примета, сулящая беду.

Что можно делать 27 января

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Иоанну Златоусту, как к ходатаю за нас перед Господом. У святого просят помочь в учении и постижении грамоты, побороть отчаяние. Святителя также считают покровителем семей.

По народному поверью, в этот день огонь обладает целебной силой и, если возле открытого огня посидит болеющий, то непременно излечится.

Кто отмечает день ангела 27 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Иван, Дмитрий.

По старому стилю день ангела у Марка, Сергея, Павла, Нины, Степана, Ильи, Андрея.

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