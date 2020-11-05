Какой праздник 5 ноября 2020
В этот день мир отмечает День рассматривания старых фотографий, Международный день проектного менеджера, Международный день стаута, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, Международный день менеджеров-волонтеров.
Читайте такжеДень бухгалтера 2020 в Украине: дата и история праздникаВ США - День рыжих, День американского футбола, День «Мужчины готовят ужин», в Индии - Праздник замужних женщин «Карва Чаутх», в Армении - День разведывательных войск, в Перу - День Пуно, в Британии - День Гая Фокса, в Панаме - День независимости Колона.
Памятные даты 5 ноября, годовщины и события
В этот день в 1935 году была выпущена настольная игра «Монополия».
5 ноября 1935 года в Киеве открылось регулярное троллейбусное движение.
В 1963 году были открыты станции Киевского метрополитена «Политехнический институт» и «Завод «Большевик», сейчас «Шулявская».
В 1964 году в Чернигове открылось регулярное троллейбусное движение.
В 1965 году были открыты станции Киевского метрополитена «Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница».
В 1971 году были открыты станции Киевского метрополитена «Святошино» (ныне «Святошин»), «Нивки» и «Октябрьская» (сейчас «Берестейская»).
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова. Другие названия праздника: «Яков», «Яков Праведный», «Яков Гужник», «Гужники».
Что сегодня нельзя делать
Будьте осторожнее – день несчастливый. Не занимайтесь чужими проблемами, посвятите время себе. Не держите зла на других, простите их и покайтесь сами. Если вы не специалист в какой-то области, не принимайтесь за эту работу. Не стоит ничего планировать - все может пойти прахом.
Приметы на 5 ноября
Читайте такжеВыходные в ноябре: как будем отдыхать в третий месяц осениИздавна существуют погодные приметы на этот день:
- град - к 25 ноября зима в двери постучится;
- выпало много снега, и он не тает – зима будет теплой;
- дождь - к плодородному году.
5 ноября именины
Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана и Петра.
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