3 декабря – 337-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 28 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 ноября Юлианского календаря.

Какой праздник 3 декабря 2020

В этот день мир отмечает День положительных ответов, Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной 3D-графики, Международный день борьбы с пестицидами, Международный день баскского языка.

В США - День яблочного пирога, День крыши над головой, на Кубе - День врача, в Индии - День адвоката, в Индии, Испании - День святого Франциска Ксаверия.

Памятные даты 3 декабря, годовщины и события

В 1586 году в Англию из Колумбии прибыли корабли, которые впервые в Европу завезли картофель.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеВ 1775 году состоялось первое официальное поднятие американского флага на борту морского судна «Альфред».

В 1967 году в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР), была проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, попавшей в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции Вашканский умер от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968 года в мире было сделано уже около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы подобных операций проводилось не так много, поскольку обнаружилось, что пересаженное сердце отторгается иммунной системой организма. Но в начале 1980-х годов, с открытием иммунодепрессантов, число таких операций резко возросло. А в современной трансплантологии пересадка сердца стала рутинной операцией, после которой пациенты живут более 10 лет. В 1999 году Кристиан Барнард создал фонд для проведения благотворительных акций по всему миру. Финансировал его сам, выпуская экологически чистые продукты и издавая свои книги. Хирург оказал финансовую помощь детской клинике Института онкологии в Минске для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Второй его фонд - «Сердце мира» - помогает детям и матерям из стран с низким жизненным уровнем.

В 1989 году президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания «холодной войны».

3 декабря 1992 года произошло событие, ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. Состоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Идея создания подобного сервиса возникла в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM. Группа европейских инженеров (они представляли разные компании из разных государств Европы) в рамках данного проекта предприняла удачную попытку разработки и внедрения службы коротких сообщений. Оттуда же появилась и аббревиатура, которая теперь на слуху у большинства жителей планеты: SMS (от англ. Short Message Service), что в переводе означает буквально «Служба Коротких Сообщений». Обратившись к этой идее в 1984 году, инженеры сумели добиться успеха в ее реализации, и 3 декабря 1992 года первая СМС-ка была отправлена с компьютера на мобильный телефон инженером Нейлом Папуортом. Содержание сообщения являлось классическим поздравлением с Рождеством, состоящим их двух слов: «Merry Christmas!». Спустя 10 лет возможность отправки и приема коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона практически полностью вытеснила с рынка пейджеры. Этому способствовало и постепенное снижение стоимости услуги СМС. Сегодня СМС играет большую роль в повседневной жизни.

В 1997 году был подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 декабря чтит память святого Прокла, он опекал обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами. Другие названия праздника: «Прокл», «День Прокла и Проклы», «Проклинатели нечисти». В этот день было принято проклинать всякую нечисть, чтобы она подольше не вылезала из своих нор и не мутила жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Если вам необходимо отправиться в дальнюю дорогу, то этот день не подойдет, постарайтесь перенести поездку. Также постарайтесь не ссориться с окружающими, а наоборот будьте дружелюбными и приветливыми.

Приметы на 3 декабря

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- перьевые облака плывут друг за другом – приближается метель;

- пошел дождь - и в третий день лета тоже будет лить;

- снегири заливаются - к вьюге.

3 декабря именины

Именины у Анатолия, Анны, Феклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира и Александра.

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Автор: Нана Черная