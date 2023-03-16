Православный праздник сегодня - иконы Божией Матери "Знамение" и день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

16 марта православные верующие чтут память святых Евтропия, Клеоника и Василиска Амасийских - мучеников, которые погибли во имя христианской веры. Также сегодня - праздник иконы Божией Матери Знамение Златоустовская. Как провести этот день и что нельзя делать 16 марта - читайте в материале УНИАН.

Церковный праздник 16 марта - день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска

Евтропий, Клеоник и Василиск жили в III-IV веках и были Амасийскими мучениками, пострадавшими за веру.

Во времена правления императора Максимиана их заключили в тюрьму города Амасия, чтобы заставить отречься от веры. Мужчин пытали за то, что они отказались. В это время перед присутствующими явился Иисус Христос с ангелами и святым Тироном, и народ попросил прекратить пытку. Евтропий для вида якобы отказался от веры, но решил втайне сохранить ее. После молитвы святых в храме рухнула статуя Артемиды, поэтому мужчин снова схватили и начали пытать. Святые были непреклонны в своей вере, поэтому их казнили.

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Приметы на 16 марта

По приметам этого дня судили о погоде:

если в этот день синицы щебечут - скоро будет потепление;

птицы низко летают - к мелководью;

прилетели дикие гуси - начнутся весенние паводки;

звонкий гром в этот день - к ясной погоде, глухой - к ненастной.

В Евтропиев день по традиции крест-накрест обходили поле: верили, что после этого быстрее таял снег, а посевы будут защищены от заморозков и вредителей. Также в этот день крестным знамением осеняли окна в доме, дверь и ворота.

Что можно делать 16 марта

В этот день нужно было подать милостыню просящему или помочь друзьям - добро вернется сторицей. Девушки умывались до восхода солнца водой, в которой на ночь оставляли серебряный предмет - это сохранит молодость. Если 16 марта гремел первый весенний гром, то нужно было подпереть спиной дерево или деревянную стенку - чтобы весь год не болела спина. А если в этот момент выйти на улицу, то в этом году разбогатеешь.

Что сегодня нельзя делать

16 марта нельзя сквернословить, хвастаться, жадничать. Считается, что в этот день на закате нельзя ничего брать и давать в долг - весь год будешь ходить в долгах. Также нельзя выносить из дома мусор после полудня - вынесешь семейную гармонию и благополучие. Люди старались не ходить в лес 16 марта - из берлоги в это время выходил медведь.

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