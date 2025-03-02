Какой церковный праздник отмечают верующие 3 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

3 марта по новому церковному календарю православные вспоминают святых Евтропия, Клеоника и Василиска Амасийских. Сегодня также начинается Великий пост, а сам день прозвали Чистый понедельник. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 марта (16 марта по старому стилю) - день памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, погибших во имя христианской веры.

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Евтропий, Клеоник и Василиск жили в III-IV веках в городе Амасия (ныне это территория Турции). Евтропий и Клеоник были братьями, они дружили с Василиском, и все трое исповедовали христианство.

За христианскую веру казнили их наставника и родственника Василиска - Феодора Тирона,а вскоре арестовали и трех друзей. Их бросили в темницу, но и там они начали проповедовать и крестить язычников. Правитель города узнал, что в тюрьме сидят друзья Феодора Тирона, и велел привести их на допрос. Там их заставляли отречься от Христа и принести жертвы в языческом храме, и тогда Евтропий взмолился: "Господи, будь с нами, и пусть на этом месте будет принесена бескровная жертва Тебе, Истинному Богу". В тот же миг началось землетрясение и языческое капище разрушилось. Евтропия, Клеоника и Василиска казнили, а спустя много лет на месте этого языческого храма возвели христианскую церковь.

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3 марта 202 года по старому и новому стилю начинается Великий пост. Это один из самых длинных и строгих постов в году, который продлится до Пасхи, 20 апреля.

В это время верующие стараются очистить душу и тело от всего лишнего - стать духовно лучше, чище, победить свои слабости и пороки. Одно из правил поста - это ограничения в пище, в это период запрещается вся пища животного происхождения, хоят в енкоторые праздники разрешается рыба. Но суть поста не в "диете": неверно думать, что пост пройден, если человек только постился, но при этом не молился, не стремился стать лучше, а продолжал совершать повседневные грехи.

Какой церковный праздник 2 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святителя Агапита исповедника, епископа Синадского и святителя Льва I, папы Римского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 марта

В народе 3 марта - праздник Евтропиев день. По его приметам судят о том, какой будет погода:

синицы громко щебечут - к потеплению;

птицы низко летают - к мелководью;

прилетели дикие гуси - будут весенние паводки;

звонкий гром в этот день - к ясной погоде, а если глухой - к ненастной.

По народной примете, услышав первый весенний гром, нужно подпереть спиной дерево или деревянную стенку - тогда спина не будет болеть весь год. А если в это время выбежать на улицу, то обязательно в этом году разбогатеешь.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 2 марта, как уже говорили, начинается Великий пост. Начиная с сегодняшнего дня следует особенно следить за своим языком и поступками. Нельзя сквернословить, желать зла, отказывать в помощи, милостыне, обижать кого-либо, лгать, лениться, завидовать.

Тем, кто придерживется поста, запрещается в течение него употреблять в пищу продукты животного происхождения - мясо, рыбу, яйца, молочные и кисломолочные продукты, а также все, что может содержать вышеперечисленное (за исключением несколких праздников, когда можно рыбу).

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует брать и давать в долг, особенно после заката солнца, иначе можно весь год проходить в долгах. На Евтропиев день также старались не ходить в лес - из берлоги в это время выходил медведь.

Что можно делать 3 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым мучениками - просят молить Бога о нас, дать сил, терпения, укрепить веру.

Первый день поста называют также Чистый понедельник - сегодня принято делать большую уборку в доме, а также очищать умы и сердца от греховных мыслей и поступков. Этот день - символ очищения и обновления.

В народе считается, что сегодня следует обязательно подать милостыню просящему или помочь кому-либо - добро обязательно вернется сторицей. Народная примета говорит, что в Евтропиев день нужно крест-накрест обойти огород - это защитит посевы от заморозков и вредителей.

Кто отмечает день ангела 3 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марфа, Михаил.

По старому стилю день ангела у Агапита, Анны, Василия, Виктора, Владимира, Льва, Павла.

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