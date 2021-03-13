13 марта - 72-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 293 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 13 марта 2021

В этот день в мире отмечаются День заглядывания в замочные скважины, День тайского слона, Международный день поясной сумки, Всемирный день белого вина «Рислинг».

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Памятные даты 13 марта, годовщины и события

В 1781 году английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы - Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету. Когда выяснилось, что это неизвестная ранее планета, он получил медаль Королевского общества и должность придворного астронома. Сам Гершель назвал планету в честь своего высокого покровителя - короля Георга III «Звездой Георга». Затем немецкий астроном Иоганн Боде придумал для нее название - Уран.

В 1852 году нью-йоркская газета «NY Lantern Weekly» опубликовала первое изображение «Дядюшки Сэма».

В 1869 году химик Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы.

В 1947 году правительство Великобритании объявило о запрете проведения спортивных состязаний посреди недели в целях повышения производительности труда.

В 1961 году 79-летний Пабло Пикассо женился на 37-летней модели Жаклин Рок.

В 1961 году произошла Куреневская трагедия в Киеве. Все началось с того, что 2 декабря1952 года Киевский горисполком принял решение о создании свалки строительных отходов в Бабьем Яру, подписанное председателем горисполкома Алексеем Давыдовым (впоследствии покончившим с собой, по официальным данным, умершим от инфаркта). Как результат - в районе Куреневки13 марта1961 года прорвало дамбу, перекрывавшую Бабий Яр, куда 10 лет сливали отходы производства (пульпу) ближайших кирпичных заводов. Грязевой вал шириной примерно в 20 метров и высотой 14 метров понесся вниз, с одной стороны - по теперешней улице Телиги, упершись в трамвайное депо, а с другой стороны - с обрыва вниз, мимо Кирилловского монастыря, полностью затопив стадион «Спартак» и часть Кирилловской улицы (в то время — улица Фрунзе). Грязевой поток был такой силы, что сносил на своем пути здания, автомобили, трамваи, не говоря уже о людях. Потоп продолжался всего полтора часа, но его последствия были катастрофическими. Погибли сотни людей. Растекшаяся пульпа становилась твердой, как камень. Общий объем сошедшей пульпы в районе улиц Кирилловской - Константиновской составил до 600 тыс. м³ при толщине залегания до 4 метров. В результате трагедии стадион «Спартак» был затоплен слоем жидкой грязи с глиной настолько, что его высокой ограды не было видно. Пульпа практически полностью уничтожила трамвайный парк. Ситуацию усугубило то, что вовремя не была передана команда отключить энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке было значительное число погибших от поражения электрическим током. Согласно официальному отчету с пометкой «для служебного пользования», в результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для жилья оказались 298 квартир и 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1 228 человек. Данных о погибших и раненых в отчете нет. Позже было названо число 150 погибших. Но по оценкам киевского историка Александра Анисимова, это примерно 1,5 тысячи человек. Властями было принято решение не афишировать масштабы трагедии. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта. Информация о куреневских событиях подвергалась жесткой цензуре, многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами, указывая в документах и в надписях на могилах разные даты и причины смерти. На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска. Солдаты работали днем и ночью. Ковши экскаваторов и ножи бульдозеров рвали на куски тела погибших. Несмотря на секретность, тысячи киевлян приходили на территорию Павловской психиатрической лечебницы, где в клубном помещении складывали рядами погибших. В режиме секретности прокуратурой УССР было возбуждено уголовное дело, проведено следствие. Закрытый суд приговорил шестерых должностных лиц к тюремному заключению. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной аварии названы «ошибки в проекте гидроотвалов и дамбы».

В 1974 году в Париже был открыт аэропорт имени Шарля де Голля.

В 1979 году вступила в действие Европейская валютная система.

В 1988 году был открыт самый длинный подводный тоннель Сэйкан - 53,85 км, Хонсю - Хоккайдо.

В 1989 году была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN). Они передали начальнику своего отдела документ, озаглавленный «Информационный менеджмент: некоторые предложения», в котором были заложены основные принципы WWW.

13 марта 1995 года датский кинорежиссер, обладатель многих престижных призов Ларс фон Триер и его единомышленник Томас Винтерберг составили сенсационный манифест «Обет целомудрия». В нем провозглашалось рождение авангардного художественного направления под названием «Догма-95».

В 2004 году оперный тенор Лучано Паваротти на сцене «Metropolitan Opera» простился со зрителями. Он исполнял роль Марио Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Перед спектаклем он официально объявил о том, что покидает оперную сцену. В «Метрополитен-опере» был аншлаг - несмотря на то, что временами голос Паваротти звучал слабее, чем обычно, зал проводил его 11-минутной овацией. Последнее выступление Паваротти состоялось 10 февраля 2006 года в Турине, на церемонии открытия XX Зимних Олимпийских игр: он исполнил Nessun dorma из оперы Пуччини «Турандот». Лучано Паваротти скончался в 5 утра 6 сентября 2007 года, не дожив немногим более месяца до своего 72-летия, от рака поджелудочной железы, в своем доме в Модене. 8 сентября 2007 года прошли прощание и похороны маэстро. Лучано Паваротти был похоронен на кладбище Монтале Рангоне под Моденой, в семейном склепе, рядом с родителями и мертворожденным сыном.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 марта чтит память святого Василия. В народе день назвали «Василий Капельник». Еще 13 марта шестой день Масленицы - «золовкины посиделки», или «девчачий день». Сестры мужа и другие его родственники приглашались невесткой на субботнее гулянье.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит строить планы и загадывать желания – ничего не сбудется. Также не делайте крупные покупки – все скоро станет бесполезным. Категорически запрещено разрушать ласточкино гнездо.

Приметы на 13 марта

Читайте такжеРелигиозные праздники в марте: православный календарь на месяцИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- снег растаял – к скорой оттепели;

- дождь - летом будет хорошая погода;

- пасмурно - ночью будут заморозки;

- день солнечный - год будет плодородным.

13 марта именины

Именины у Василия, Киры, Марины, Нестора, Николая, Иоанна, Арсения и Сергея.

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Автор: Нана Черная