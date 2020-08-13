13 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

13 августа - 225-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 140 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 13 августа 2020

В этот день мир отмечает День встреч, Международный день левшей, День шумящих ракушек.

В Тунисе - День женщин, в США - День бифштекса из вырезки, в Лаосе - День свободы, в ЦАР - День независимости, в Японии – День поминовения усопших.

Памятные даты 13 августа, годовщины и события

Читайте такжеЯблочный спас 2020: история праздника, чего нельзя делатьВ 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат. Все началось с того, что у жителя штата Коннектикут Уильяма Грея заболела жена. Необходимо было срочно вызвать врача. Телефоны в то время были большой редкостью, и единственный, находящийся вблизи владелец такого аппарата отказал Грею в просьбе сделать звонок. Именно это и послужило толчком для изобретателя заняться разработкой аппарата, который сам бы брал плату за предоставленную связь. После нескольких неудачных попыток Грей все-таки создал вполне работоспособную конструкцию «общественного телефона». Он запатентовал более двадцати конструкций телефонов-автоматов и создал собственную телефонную компанию. Первый таксофон презентовали в 1890-м году на Всемирной выставке в Париже. В том же году в американском городе Хартфорде установили первый общественный таксофон. Плату за пользование собирал специальный контроллер. Внедрение таких аппаратов существенно осложнялось, потому что их постоянно воровали. Это привело к тому, что их стали приковывать цепью и нанимать специальных сторожей. Распространению первых телефонов общего пользования как раз и мешало то, что они требовали наличия обслуживающего персонала. А это сильно удорожало данную услугу. Проблема была решена после того, как Грею удалось автоматизировать процесс оплаты. Телефоны-автоматы на протяжении всего XX века оставались неизменным атрибутом любого населенного пункта почти по всему миру. Их эра закончилась за два последних десятилетия - их вытеснила мобильная связь.

В 1907 году в Нью-Йорке заработало первое такси.

В 1913 году в Шеффилде выплавили первую нержавеющую сталь.

В 1928 году в Лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании, основанной шотландским ученым Джоном Лоуги Бэрдом, в эфир вышла первая цветная телепередача. Телевизионная система Бэрда очень отличалась от современного телевидения. Она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями – изобретения Пауля Нипкова. Достоинство системы Бэрда заключалось в том, что из-за очень малой разрешающей способности экрана можно было передавать телевизионное изображение, используя обычную средневолновую радиосистему. Бэрд впервые продемонстрировал свой прибор в одном из лондонских универмагов в Сохо в 1924 году. Однако изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. В 1926 году неутомимый шотландец сделал повторную попытку – на сей раз публика, присутствовавшая на первом публичном телесеансе в истории, была потрясена. Спустя еще два года, в 1928 году, Бэйрд впервые создал действующую модель цветного телевизора – за 30 лет до его широкого практического использования.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяц

В 1942 году в Нью-Йорке состоялась премьера полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби».

В 1961 году началось строительство Берлинской стены, которая по замыслу СССР должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, так как их число росло из года в год (до начала возведения стены из ГДР на запад бежали до двух миллионов человек). Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили массовые демонстрации, но это не привело ни к каким результатам. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из самых известных символов «холодной войны». Длина разделявшей город стены была 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру. 9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, ликующими берлинцами началось разрушение стены, и вскоре она была разобрана на сувениры. Сейчас существует Музей Берлинской стены, где рассказывается, на какие ухищрения шли люди, чтобы преодолеть ее. Например, одна супружеская пара буквально катапультировала своего ребенка через стену. За попытку преодолеть стену своими жизнями заплатило немало немцев.

В 1966 году в Тунисе запретили мини-юбки.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 августа чтит память святого Евдокима Каппадокиянина – покровителя дома и семьи. Другие названия праздника: «Евдоким», «Евдокимово заговенье». 13 августа нужно непременно выйти поработать в поле или огород, тогда и остальные дела будут ладиться.

Что сегодня нельзя делать

Это день, когда насылают самые страшные порчи. Не ссорьтесь ни с кем, не подбирайте вещи, не берите ничего у незнакомцев и не давайте ничего из своего дома. Особенно осторожны будьте на перекрестках. От сглаза даже лучше надеть красную шерстяную нить.

Приметы на 13 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- туман быстро рассеивается в лучах солнца - хорошая погода установится надолго;

- сильный ветер – зима будет снежной;

- уж греется на солнышке – к скорому дождю;

- паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго;

- пчелы сидят в уликах при ясном небе - скоро будет непогода.

13 августа именины

Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана и Сергея.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram