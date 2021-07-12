Православная церковь сегодня отмечает большой праздник - день всехвальных апостолов Петра и Павла.

Подробнее об истории этого праздника, традициях и приметах вы можете прочитать здесь. Также 12 июля отмечаются ещё несколько важных дат в христианстве.

Касперовской иконы Божией Матери

Эта икону в конце XVII века принесена из Трансильвании сербом, который поселился в Ольвиопольском уезде Херсонской губернии, и, переходя от родителей к детям, в 1809 году стала собственностью помещицы Касперовой, проживавшей в Ольвиопольском уезде, в имении Ново-Ивановке. Икона была ветхая, и живопись до того потемнела, что трудно было разобрать черты.

В феврале 1840 года, переживая великие горести, Касперова как-то ночью долго молилась перед иконой. Во время молитвы она заметила, что лики Богоматери и Младенца просветлели и икона стала как бы обновившеюся. От нее впоследствии истекло много чудес и исцелений, по исследовании которых икона была признана чудотворною; к ней стало постоянно стекаться много паломников.

Читайте такжеИменины 12 июля: кто празднует именины сегодня и каким именем назвать ребенкаВ 1852 году жители Херсона исходатайствовали разрешение ежегодно в праздник Вознесения Господня приносить к ним икону. В Севастопольскую войну в 1853-1855 гг., когда Одесса была осаждена неприятельским флотом, икону с крестным ходом принесли в город, и он остался невредимым. По общему верованию Одесса спасена благодатью иконы. Было решено «‎в поучение потомству сделать это событие незабвенным, и день 1 октября - праздником священнейшим»‎. Икона признана Святейшим Синодом чудотворной после расследования целого ряда чудес, прославивших ее в 1840 году.

Приметы 12 июля

Ясная погода - весь год будет хорошим;

Роса - к солнечному дню. Отсутствие утренней росы предвещает дождь;

Дождь льет - еще сорок дней будет ненастье;

Дождь на Петра - к мокрому сенокосу. Сено будет жесткое, зато урожай неплохой: два дождя - хороший, три - богатый.

Что можно делать 12 июля

Просить у святых хорошего улова и ходить на рыбалку, если вы - рыбак;

Играть свадьбу, чтобы молодожены были счастливы долгие годы;

Купаться в открытых водоемах;

Молиться об исцелении болезней;

Заниматься творчеством.

Что сегодня нельзя делать

Убирать, готовить, шить, стирать и заниматься любыми домашними делами;

Ругаться и сплетничать;

Брать взаймы что-либо, не только деньги;

Переедать, употреблять слишком много спиртного, буянить.

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Автор: Кристина Кащавцева