Сегодня католики отмечают Пасху, а православные - Вербное воскресенье

На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения ветвей вербы.

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 главных праздников - Вербное воскресенье, а христиане западного обряда - Пасху.

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Во всех церквях проходят праздничные службы. Впрочем, формат богослужений в основном изменился из-за карантина.

Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили ветками вербы. Это дерево изначально в почете среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

В Вербное воскресенье во всех церквях также происходит торжественный обряд освящения веток вербы. Считается, что они при этом приобретают магические свойства. Подвешенная в красном углу освященная ветка вербы оберегает жилье от попадания молнии. Некоторые делают из листьев вербы настойку, которая лечит от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает температуру и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки вербы на огороде, надеясь, что таким образом огород будет защищен от ураганов, града, сильных дождей и урожай в этом году будет удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: "Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха".