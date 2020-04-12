Вербное воскресенье - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках

Вербное воскресенье 2020 приходится на 12 апреля.

Сегодня, 12 апреля, в Украине празднуется Вербное воскресенье 2020.

Этот праздник ежегодно имеет другую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.

УНИАН для Вас собрал лучшие поздравления с Вербным воскресеньем в стихах, картинках и открытках.

Традиции на Вербное воскресенье

Многие народные традиции и ритуалы Вербной недели связаны с вербой. Во время Вхождения Христа в Иерусалим жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!" Но поскольку в наших широтах пальмы не растут, этот символ заменили вербовыми побегами, которые как раз распускаются к этому времени.

Люди ходили за вербой в лес еще до рассвета, собирали и несли в храм на освящение. Срезать ветки можно только с молодых деревьев, на которых нет засохших веток и дупел.

В Вербное воскресенье во время богослужения в церкви освящали вербные веточки. Затем эти букетики несли домой, украшали ими иконы. А еще хранили в течение года как оберег от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других бед.

Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы получить здоровье и бодрость. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили дома и скот от всяких бед.

Главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками друг друга и особенно детей. Считалось, что нужно пожелать друг другу здоровья и сил, а затем легонько отхлестать священной вербой – тогда уйдет любая хворь.

В Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.

Во время Великого поста в Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

Поздравления с Вербным воскресеньем

Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

***

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нём!

***

В воскресенье Вербное

Хочу вам пожелать

Жить с надеждой, веруя,

Горестей не знать,

Чаще улыбаться

И душою петь,

Искренне смеяться,

Сердцем не стареть,

Под покровом Бога

Каждый день вам быть,

Радоваться много,

Этот мир любить!

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

Воскресенье Вербное

Счастье пусть несёт,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!

Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше:

Если веришь сердцем —

То Господь услышит!

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!

Поздравления с Вербным воскресеньем в картинках и открытках