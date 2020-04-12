Вербное воскресенье - лучшие поздравления в стихах, картинках и открытках
Сегодня, 12 апреля, в Украине празднуется Вербное воскресенье 2020.
Этот праздник ежегодно имеет другую дату, но всегда отмечается за неделю до Пасхи.
УНИАН для Вас собрал лучшие поздравления с Вербным воскресеньем в стихах, картинках и открытках.
Традиции на Вербное воскресенье
Многие народные традиции и ритуалы Вербной недели связаны с вербой. Во время Вхождения Христа в Иерусалим жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!" Но поскольку в наших широтах пальмы не растут, этот символ заменили вербовыми побегами, которые как раз распускаются к этому времени.
Люди ходили за вербой в лес еще до рассвета, собирали и несли в храм на освящение. Срезать ветки можно только с молодых деревьев, на которых нет засохших веток и дупел.
В Вербное воскресенье во время богослужения в церкви освящали вербные веточки. Затем эти букетики несли домой, украшали ими иконы. А еще хранили в течение года как оберег от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других бед.
Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы получить здоровье и бодрость. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили дома и скот от всяких бед.
Главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками друг друга и особенно детей. Считалось, что нужно пожелать друг другу здоровья и сил, а затем легонько отхлестать священной вербой – тогда уйдет любая хворь.
В Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.
Во время Великого поста в Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.
Поздравления с Вербным воскресеньем
Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!
***
Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нём!
***
В воскресенье Вербное
Хочу вам пожелать
Жить с надеждой, веруя,
Горестей не знать,
Чаще улыбаться
И душою петь,
Искренне смеяться,
Сердцем не стареть,
Под покровом Бога
Каждый день вам быть,
Радоваться много,
Этот мир любить!
***
С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
***
Воскресенье Вербное
Счастье пусть несёт,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть вербовая ветка принесет Вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все плохое, а мир и любовь будут всегда с Вами!