Чистый четверг: дата, что нужно и нельзя делать

Чистый четверг принято начинать с купания еще до восхода солнца.

В 2020 году Чистый четверг приходится на 16 апреля, за три дня перед Пасхой.

В этот день необходимо сосредоточиться на важном, и отказаться от негативных мыслей. Каждый верующий должен забыть о грешных помыслах.

Традиции в Чистый четверг

Купание на праздник Чистый четверг. Чтобы оставаться счастливым и благополучным до следующего Чистого четверга, необходимо очистить свое тело. В Чистый четверг раним утром вода в водоемах насыщается благодатной силой. С давних времен верующие люди с самого утра шли к реке, чтобы окунуться. Также до восхода солнца все парились в бане. По поверью, сразу после пробуждения в Чистый четверг каждый из членов семьи должен был умыться водой, в которую на ночь положили серебряный предмет. Считалось, что после подобного умывания человек будет здоровым и красивым, а также он мог не бояться сглаза - никто не сможет нанести ему вред.

Омовение в Чистый четверг приведет к тому, что уйдет накопившаяся усталость, тревоги, забывается боль. Перед омовением нужно произнести молитву в Чистый четверг.

Уборка в доме в Чистый четверг. Важно в этот день провести очищение в доме, в теле и душе. Согласно народным приметам в Чистый четверг каждая хозяйка обязательно затевает в доме генеральную уборку. В этот день принято разбирать и выбрасывать ненужные вещи. Мыть надо от самых дальних углов к порогу, грязную воду желательно выливать вне дома. Нельзя встречать приближающийся праздник Пасхи в грязном жилье, тогда ничего хорошего от будущего года ждать не приходится. До самой Пасхи дом уже не убирают.

Выпекание пасок и куличей в Чистый четверг. Хозяйки в этот день готовят писанки, крашенки, куличи и паски. С самого утра все хозяйки ставят тесто - "чтобы поднималось". Ближе к вечеру, прочитав все необходимые молитвы, приступают к праздничной выпечке. Согласно обычаям, печь паски и куличи, красить яйца можно только после уборки в Чистый четверг. Народные поверья говорят, что по тому, какие получились куличи, можно судить как пройдет весь год до следующей Пасхи. Если пасхальные куличи получились пышные и вкусные, то будущий год принесет только радость. А вот если выпечка не удалась, то год предстоит сложным.

Чистый четверг: что нужно делать

В Чистый четверг, по традиции, купаются в озере или реке, а также ходят в баню. Считается, что в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и оздоровить тело.

В Чистый четверг также принято заняться уборкой дома и подготовить свое жилище к приближающемуся празднику. Так, в этот день можно и нужно навести порядок в своем доме, заняться стиркой и другими домашними делами. Издавна считалось, что те, кто в Чистый четверг проигнорирует уборку своего дома, рискует провести весь следующий год в печали и ссорах.

Согласно традициям, после того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд, которые, к слову, вкушать в этот день строго запрещено. В Чистый четверг также можно раскрашивать писанки.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Категорически нельзя в праздник Пасхи входить с отрицательным грузом.

Для того, чтобы обрести счастье, нужно очистить свое тело. В Чистый четверг вода насыщается силой. По традиции, необходимо с самого утра окунуться в реке.

Также важно не начинать приготовление праздничных пасхальных блюд до уборки. Так, традиции гласят, что выпекать пасху и украшать писанки следует только после того, как дома будет убрано.

В Чистый четверг также рекомендовано умерить свой гнев и избегать ссор, сконцентрировавшись на духовном очищении.

Существует также поверье, что грязную воду после уборки не стоит выливать в пределах дома. Ведь негативная энергетика, которая может накопиться за долгое время, может негативно повлиять на дальнейшую жизнь вашей семьи. Поэтому лучше вылейте ее в местах, где ничего не растет, например, в камни или на дорогу.