Католическая Пасха 2020 - дата празднования

Католическая Пасха в этом году будет отмечаться 12 апреля.

Светлый церковный праздник Пасхи отмечают во многих странах, однако при этом у разных конфессий даты могут отличаться.

Все дело в том, что православные и католики используют разные церковные календари: юлианский и григорианский. Исходя из этого, даты православной и католической Пасхи могут отличаться друг от друга на одну или две недели.

Когда католическая пасха в 2020 году

В 2020 году католические христиане будут отмечать Пасху 12 апреля.

В разных странах праздник Пасхи отмечается по-разному. Это связано с тем, как христианская конфессия преобладает в государстве. Православные используют для отсчёта юлианский календарь, католики — григорианский. Из-за этого, даты празднований Пасхи могут отличаться на одну – две недели.

Поскольку Пасха является переходящим праздником, то она влияет на даты Великого поста, а также следующего праздника Троица.

Вычисления даты католической Пасхи

В XVI веке Римско-католическая Церковь провела календарную реформу, целью которой было ввести новый способ пасхальных расчётов. Новая пасхалия была составлена неаполитанским астрономом Алоизием Лилием и немецким монахом-иезуитом Кристофером Клавием.

Расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано различием в дате церковных полнолуний, и разницей между солнечными календарями — 13 дней в XXI веке. Западная Пасха в 45 % случаев на неделю раньше православной, в 30 % случаев совпадает, 5 % — разница в 4 недели, и 20 % — разница в 5 недель (больше лунного цикла). Разницы в 2-3 недели не бывает.

Католическую пасху можно расчитать по следующему алгоритму:

1. G = (Y mod 19) + 1 (G — так называемое «золотое число в метоновом» цикле — 19-летнем цикле полнолуний)

2. C = (Y/100) + 1 (если Y не кратен 100, то С — номер века)

3. X = 3*C/4 — 12 (поправка на то, что три из четырёх лет кратных 100 не високосный)

4. Z = (8*C + 5)/25 — 5 (синхронизация с лунной орбитой, год не кратен лунному месяцу)

5. D = 5*Y/4 — X — 10 (в марте день −D mod 7 будет воскресенье)

6. E = (10*G + 20 + Z — X) mod 30 (эпакта — указывает на день наступления полнолуния)

7. ЕСЛИ (E = 24) ИЛИ (E = 25 И G > 11) ТО увеличить E на 1

8. N = 44 — E (N-е марта — день календарного полнолуния)

9. ЕСЛИ N < 21 ТО увеличить N на 30

10. N = N + 7 - (D + N) mod 7

11. ЕСЛИ N > 31 ТО дата Пасхи (N − 31) апреля ИНАЧЕ дата Пасхи N марта.