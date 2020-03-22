22 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

22 марта - 81-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 284 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 22 марта 2020

В этот день мир отмечает Международный день таксиста, Всемирный день водных ресурсов и Международный день Балтийского моря.

В США празднуют День валяния дурака, День чувствования себя молодым, в Пуэрто-Рико - День отмены рабства, в Синт-Мартене - День посадки деревьев, в Великобритании и Ирландии - День матери, в Беларуси - День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, в Лаосе - День Народно-революционной партии.

Памятные даты 22 марта, годовщины и события

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В 1633 году Галилей коленопреклоненно отрекся от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день Папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он жил в строжайшем уединении.

В 1675 году король Англии Карл II основал Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета. До этого времени и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце XIX века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.

В 1772 году рабство объявляется в Англии вне закона.

В 1841 году в США было запатентовано производство крахмала.

В 1874 году в США впервые в мире была проведена игра в большой теннис.

В 1882 году Конгресс США запретил многоженство.

В 1888 году собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

В 1894 году была проведена первая хоккейная игра за Кубок Стэнли: «Монреаль» выиграл у «Оттавы» 3:1.

Читайте такжеТост за мужчин: подборка оригинальных поздравленийВ 1895 году в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики». На белом экране специально приглашенные зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев Люмьер.

В 1904 году в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

В 1907 году в Лондоне на улицах появились первые такси со счетчиками. Собственно, тогда и родилось само название этого вида городского транспорта (от французского слова «taxe» и греческого «metron», означающих соответственно «плата» и «измерение»). Показывавшие пройденное расстояние счетчики избавили водителей и пассажиров от споров, сколько следует платить за поездку.

В 1945 году в Каире была основана Лига арабских государств. В ее состав первоначально вошли Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Трансиордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия и Йемен.

В 1989 году в испытательном полете самолета Ан-225 «Мрия» было установлено 109 мировых рекордов.

В 1995 году космонавт Валерий Поляков возвращается на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе - 437 суток и 18 часов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 марта чтит память сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан из города Севастии (территория современной Турции), которые приняли мученическую смерть за веру во Христа. День 40 мучеников относится к наиболее почитаемым праздникам. Сегодня даже облегчается строгость Великого поста: можно есть пищу с растительным маслом и выпить вино. А у хозяек в этот день издавна сохранилась традиция печь 40 булочек в виде жаворонков.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя в этот день работать и убирать в доме, также нельзя выполнять тяжелую физическую работу. Еще нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, проявлять агрессию.

Приметы на 22 марта

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- осадки и мало солнца - не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных дождей, а осень будет сухой;

- тепло – 40 дней удержится такая погода, холодно - быть сорока морозам;

- активно тает снег - к буйным травам.

22 марта именины

Именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Ивана и Натальи.