Великий пост 2020: лучшие рецепты постных блюд
Пост – особое время для всех верующих, которое сопровождается добровольным воздержанием от некоторых видов пищи. В частности, речь идет об отказе от абсолютно всех мясных и молочных продуктов.
Что же приготовить, чтобы было и полезно, и вкусно одновременно?
Основные постные блюда
Картофельно-грибная запеканка
Читайте такжеВеликий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питанияКартофель и грибы – это, наверняка, наиболее часто используемые продукты во время поста. Их можно отваривать, запекать, жарить, а также готовить различные запеканки и другие блюда.
Для приготовления картофельно-грибной запеканки понадобится:
- картофель – 8 штук;
- грибы свежие или замороженные – 750 грамм;
- лук репчатый – 2 штуки;
- специи и соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Грибы отвариваем, отжимаем и перекручиваем на мясорубке. Картофель также измельчается при помощи мясорубки. Обе массы перемешиваются, и к ним добавляется мелко рубленый лук, соль и специи.
Полученную смесь перекладываем в специальную форму и запекаем около часа в разогретой духовке.
По желанию можно заправить блюдо чесноком и рубленной зеленью.
Овощной плов с грибами
Плов с овощами получается ничуть не хуже мясного, грибы придают блюду пикантный вкус.
Для приготовления плова понадобится:
- рис – 1 ст.;
- грибной бульон – 2 ст.;
- зеленый горошек – 150 г;
- маринованные или замороженные опята – 150 грамм;
- лук репчатый – 1 шт;
- томатная паста – 2 л.;
- зелень;
- сахар – пол ложки;
- карри, черный перец и соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Читайте такжеВеликий пост 2020: календарь питания по днямВначале готовится рассол из стакана воды, в который добавляем томатную пасту, сахар и соль. После закипания рассола кладем в него горошек и провариваем около 5 минут.
Репчатый лук необходимо нарезать на небольшие кубики и слегка пассировать на любом постном масле. Теперь к луку можно добавить опята и немного обжарить.
Перед закладыванием риса в горшочки его необходимо тщательно перебрать и несколько раз промыть.
Разложив крупу в горшочки, добавляем отвар с горошком, а также лук с грибами. Теперь можно блюдо посолить и добавить приправы.
Подготовленную для приготовления кашу заливаем горячим грибным бульоном. После этого все горшочки закрываются крышками и отправляются в духовку, которую предварительно нагревают до 200 градусов. Готовится овощной плов около 40 минут.
Запеченная морковь
Блюда из этого овоща довольно часто появляются на постном столе.
Для запекания моркови понадобится:
- морковь – 700 г;
- апельсиновый сок – 300 мл;
- мед – 2 столовые ложки;
- лук-порей – 1 стебель;
- чеснок – 1 зубчик;
- специи гвоздики, корицы, мускатного ореха, перца, тимьяна – 1 ст.л.;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Для приготовления запеченной моркови нарезаем ее довольно тонкими полосками, порей – шайбами, и вместе с подготовленной морковью отвариваем в кипящей воде на протяжении 6 минут. Воду перед этим необходимо слегка подсолить.
Готовые овощи после легкого обсушивания выкладываем в форму. Для приготовления соуса-заливки смешиваем все оставшиеся ингредиенты и специи. Соус после смешивания выливаем на овощи. Форму отправляем в разогретый духовой шкаф, где запекаем при температуре 180 градусов под закрытой крышкой.
Постные салаты и закуски
Салат из капусты, моркови, яблок и сладкого перца
Для приготовления этого салата понадобится:
- капуста – 300 г;
- яблоки – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сладкий перец – 100 г;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- зелень.
Способ приготовления:
Промытую белокочанную капусту нарезаем соломкой, перетираем с небольшим количеством соли, сливаем сок, смешиваем с очищенными нарезанными яблоками, морковью, сладким перцем, заправляем сахаром и растительным маслом. Посыпаем мелко нарезанной зеленью.
Винегрет с квашенной капустой
Читайте такжеРис с овощами: лучшие рецепты вкусного блюдаДля приготовления этого салата понадобится:
- свекла средняя – 2 шт.;
- картофель средний – 3 шт.;
- большая луковица – 1 шт.;
- квашеная капуста – 200 г;
- консервированный зеленый горошек – 100 г;
- масло растительное – 3 ст. л.;
- яблочный уксус – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль и черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Свеклу и картофель моем, по отдельности отвариваем в мундире до готовности. Даем остыть. Очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Лук очищаем, нарезаем такими же кубиками.
Капусту отжимаем и нашинковываем полосками длиной примерно 3 см. В большой миске перемешиваем свеклу, картофель, лук, капусту и горошек.
Для заправки салата смешиваем растительное масло, уксус и сахар. Заправляем винегрет. Солим перчим по вкусу и перемешиваем.
Салат из маринованных грибов с овощами
Для приготовления этого салата понадобится:
- рассол из банки – 1 ст. л.;
- репчатая луковица – 1/2 шт.;
- растительное или оливковое масло – 1 ст. л.;
- маринованные грибы (опята, вешенки, грузди, шампиньоны) – 300 г (1 банка);
- помидоры – 2 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- пучок укропа.
Способ приготовления:
Луковицу очищаем, у перца удаляем семена. Перец нарезаем полосками. Лук режем тонко, но не слишком мелко. Помидоры нарезаем кольцами или дольками. Укроп моем, тщательно обсушиваем и измельчаем. Слаживаем все овощи в салатник.
Грибы откидываем на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла. Оставляем 1 ст. л. рассола для заправки. Крупные грибы режем, мелкие добавляем в салат целиком.
Смешиваем растительное или оливковое масло с рассолом, заправляем салат, перемешиваем, солим по желанию.
Постные десерты
Оладьи постные с яблоками и медом
Для приготовления оладий понадобится:
- картофельный отвар – 300 мл;
- сахар – 3 ч.л.
- растительное масло в тесто – 2 ст. л.;
- дрожжи свежие – 15-20 гр.;
- мука – 2 стакана;
- яблоки – 2 шт.;
- мед – по вкусу.
Способ приготовления:
Читайте такжеПасха 2020: когда празднуем и сколько будем отдыхатьЯблоки очищаем, от кожицы, в том числе, и нарезаем на мелкие кубики. В теплый картофельный отвар, лучше с небольшим количеством разваренного картофеля, добавляем 1 ч. л. сахара и растворяем дрожжи.
После этого добавляем 2 ст. л. растительного масла, остаток сахара и просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно должно получиться как густая сметана. Вмешиваем яблоки. Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место на 15-20 минут для подъема.
Для первой партии оладий смазываем сковороду растительным маслом. Остальные выпекаем на сухой сковороде.
Шоколадно-манный мусс
Для приготовления этого десерта понадобится:
- вода – 600 мл;
- манка – 4 ст. л.;
- сахар – 6 ст.л.
- сок половины лимона;
- горькая плитка шоколада.
Способ приготовления:
Вскипятить воду, тонкой струйкой, постоянно помешивая. Всыпать манку. Проварить пару минут до загустения. Добавить шоколад, чуть больше половины плитки. Перемешать
Добавляем сахар и сок лимона. Снимаем с огня. Взбиваем блендером до воздушности. Полученную шоколадную массу разлаживаем в креманки и ставим в холодильник на 2 часа, можно больше.
Перед подачей украсить тертым оставшимся шоколадом.