Великий пост 2020: лучшие рецепты постных блюд

УНИАН собрал подборку рецептов, которые позволят разнообразить ваше меню в дни поста.

Пост – особое время для всех верующих, которое сопровождается добровольным воздержанием от некоторых видов пищи. В частности, речь идет об отказе от абсолютно всех мясных и молочных продуктов.

Что же приготовить, чтобы было и полезно, и вкусно одновременно?

Основные постные блюда

Картофельно-грибная запеканка

Читайте такжеВеликий пост 2020: что можно и нельзя есть перед Пасхой, календарь питанияКартофель и грибы – это, наверняка, наиболее часто используемые продукты во время поста. Их можно отваривать, запекать, жарить, а также готовить различные запеканки и другие блюда.

Для приготовления картофельно-грибной запеканки понадобится:

картофель – 8 штук;

грибы свежие или замороженные – 750 грамм;

лук репчатый – 2 штуки;

специи и соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы отвариваем, отжимаем и перекручиваем на мясорубке. Картофель также измельчается при помощи мясорубки. Обе массы перемешиваются, и к ним добавляется мелко рубленый лук, соль и специи.

Полученную смесь перекладываем в специальную форму и запекаем около часа в разогретой духовке.

По желанию можно заправить блюдо чесноком и рубленной зеленью.

Овощной плов с грибами

Плов с овощами получается ничуть не хуже мясного, грибы придают блюду пикантный вкус.

Для приготовления плова понадобится:

рис – 1 ст.;

грибной бульон – 2 ст.;

зеленый горошек – 150 г;

маринованные или замороженные опята – 150 грамм;

лук репчатый – 1 шт;

томатная паста – 2 л.;

зелень;

сахар – пол ложки;

карри, черный перец и соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Читайте такжеВеликий пост 2020: календарь питания по днямВначале готовится рассол из стакана воды, в который добавляем томатную пасту, сахар и соль. После закипания рассола кладем в него горошек и провариваем около 5 минут.

Репчатый лук необходимо нарезать на небольшие кубики и слегка пассировать на любом постном масле. Теперь к луку можно добавить опята и немного обжарить.

Перед закладыванием риса в горшочки его необходимо тщательно перебрать и несколько раз промыть.

Разложив крупу в горшочки, добавляем отвар с горошком, а также лук с грибами. Теперь можно блюдо посолить и добавить приправы.

Подготовленную для приготовления кашу заливаем горячим грибным бульоном. После этого все горшочки закрываются крышками и отправляются в духовку, которую предварительно нагревают до 200 градусов. Готовится овощной плов около 40 минут.

Запеченная морковь

Блюда из этого овоща довольно часто появляются на постном столе.

Для запекания моркови понадобится:

морковь – 700 г;

апельсиновый сок – 300 мл;

мед – 2 столовые ложки;

лук-порей – 1 стебель;

чеснок – 1 зубчик;

специи гвоздики, корицы, мускатного ореха, перца, тимьяна – 1 ст.л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления запеченной моркови нарезаем ее довольно тонкими полосками, порей – шайбами, и вместе с подготовленной морковью отвариваем в кипящей воде на протяжении 6 минут. Воду перед этим необходимо слегка подсолить.

Готовые овощи после легкого обсушивания выкладываем в форму. Для приготовления соуса-заливки смешиваем все оставшиеся ингредиенты и специи. Соус после смешивания выливаем на овощи. Форму отправляем в разогретый духовой шкаф, где запекаем при температуре 180 градусов под закрытой крышкой.

Постные салаты и закуски

Салат из капусты, моркови, яблок и сладкого перца

Для приготовления этого салата понадобится:

капуста – 300 г;

яблоки – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

сладкий перец – 100 г;

растительное масло – 4 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 0,5 ч. л.;

зелень.

Способ приготовления:

Промытую белокочанную капусту нарезаем соломкой, перетираем с небольшим количеством соли, сливаем сок, смешиваем с очищенными нарезанными яблоками, морковью, сладким перцем, заправляем сахаром и растительным маслом. Посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Винегрет с квашенной капустой

Читайте такжеРис с овощами: лучшие рецепты вкусного блюдаДля приготовления этого салата понадобится:

свекла средняя – 2 шт.;

картофель средний – 3 шт.;

большая луковица – 1 шт.;

квашеная капуста – 200 г;

консервированный зеленый горошек – 100 г;

масло растительное – 3 ст. л.;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль и черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу и картофель моем, по отдельности отвариваем в мундире до готовности. Даем остыть. Очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Лук очищаем, нарезаем такими же кубиками.

Капусту отжимаем и нашинковываем полосками длиной примерно 3 см. В большой миске перемешиваем свеклу, картофель, лук, капусту и горошек.

Для заправки салата смешиваем растительное масло, уксус и сахар. Заправляем винегрет. Солим перчим по вкусу и перемешиваем.

Салат из маринованных грибов с овощами

Для приготовления этого салата понадобится:

рассол из банки – 1 ст. л.;

репчатая луковица – 1/2 шт.;

растительное или оливковое масло – 1 ст. л.;

маринованные грибы (опята, вешенки, грузди, шампиньоны) – 300 г (1 банка);

помидоры – 2 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

пучок укропа.

Способ приготовления:

Луковицу очищаем, у перца удаляем семена. Перец нарезаем полосками. Лук режем тонко, но не слишком мелко. Помидоры нарезаем кольцами или дольками. Укроп моем, тщательно обсушиваем и измельчаем. Слаживаем все овощи в салатник.

Грибы откидываем на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость стекла. Оставляем 1 ст. л. рассола для заправки. Крупные грибы режем, мелкие добавляем в салат целиком.

Смешиваем растительное или оливковое масло с рассолом, заправляем салат, перемешиваем, солим по желанию.

Постные десерты

Оладьи постные с яблоками и медом

Для приготовления оладий понадобится:

картофельный отвар – 300 мл;

сахар – 3 ч.л.

растительное масло в тесто – 2 ст. л.;

дрожжи свежие – 15-20 гр.;

мука – 2 стакана;

яблоки – 2 шт.;

мед – по вкусу.

Способ приготовления:

Читайте такжеПасха 2020: когда празднуем и сколько будем отдыхатьЯблоки очищаем, от кожицы, в том числе, и нарезаем на мелкие кубики. В теплый картофельный отвар, лучше с небольшим количеством разваренного картофеля, добавляем 1 ч. л. сахара и растворяем дрожжи.

После этого добавляем 2 ст. л. растительного масла, остаток сахара и просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно должно получиться как густая сметана. Вмешиваем яблоки. Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место на 15-20 минут для подъема.

Для первой партии оладий смазываем сковороду растительным маслом. Остальные выпекаем на сухой сковороде.

Шоколадно-манный мусс

Для приготовления этого десерта понадобится:

вода – 600 мл;

манка – 4 ст. л.;

сахар – 6 ст.л.

сок половины лимона;

горькая плитка шоколада.

Способ приготовления:

Вскипятить воду, тонкой струйкой, постоянно помешивая. Всыпать манку. Проварить пару минут до загустения. Добавить шоколад, чуть больше половины плитки. Перемешать

Добавляем сахар и сок лимона. Снимаем с огня. Взбиваем блендером до воздушности. Полученную шоколадную массу разлаживаем в креманки и ставим в холодильник на 2 часа, можно больше.

Перед подачей украсить тертым оставшимся шоколадом.