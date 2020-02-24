24 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

24 февраля - 55-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 310 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 февраля Юлианского календаря.

Какой праздник 24 февраля 2020

В этот день мир празднует День рождения лотереи.

Читайте такжеМасленица 2020: когда отмечают, история и традиции праздникаВ Исландии отмечают День пирожных, на Кубе - День начала борьбы за независимость и Международный фестиваль кубинских сигар, в США - День кукурузной лепешки, в Эстонии - День независимости, в Иране - День инженера, в Румынии – Драгобете, в Индии - День таможенного и акцизного управления, в Мексике - День флага, в Таиланде - День национального артиста.

Памятные даты 24 февраля, годовщины и события

В 1466 году в Брюгге (Бельгия) состоялась первая из официальных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.

В 1582 году Папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas объявил о реформировании летосчисления и введении Григорианского календаря, использующегося сегодня в большинстве стран планеты.

В 1852 году писатель Николай Гоголь сжег второй том своей, как он сам назвал, поэмы «Мертвые души».

В 1902 году в Великобритании доктор Ланчестер запатентовал дисковой тормоз.

В 1938 году компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 февраля чтит память священномученика Власия Севастийского, епископа. Святой считается покровителем домашнего скота. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дороги – зиме пора убирать ноги», «Власий, сшиби рог с зимы». Существует традиция в этот день подавать к столу жаркое. В церкви освящают каравай ржаного хлеба и затем скармливают по кусочку всем домашним животным. В этот праздник совершают обряды и читают заговоры от нечистой силы, порчи и сглаза.

Еще в этот день встреча Масленицы, или начало масленичной недели.

Что сегодня нельзя делать

Читайте такжеМасленица 2020: история, традиции, рецепты блинов (лонгрид)Работать в этот день считается плохой приметой, как и ссориться.

Приметы на 24 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- много снега - вскоре наступит весна и в мае будет много зелени;

- оттепель - морозов больше не будет;

- много длинных сосулек - весна будет поздняя;

- гром – к сильным ветрам.

24 февраля именины

Именины у Захара, Всеволода, Гавриила, Дмитрия и Георгия.