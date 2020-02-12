Песочное печенье: простые рецепты вкусной выпечки

Печенье из песочного теста делается просто и легко, главное найти тот самый "свой" рецепт.

Выпечка из песочного печенья получается рассыпчатой. Требует мало ингредиентов, заметим, самых обычных и недорогих. К тому же печенье из такого теста готовится очень быстро. Предлагаем Вам несколько рецептов печенья из песочного теста.

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Классическое песочное печенье

Мука — 3 стакана

Маргарин (сливочный) — 250 г

Сахарная пудра — 1 стакан

Яйцо куриное — 2 шт

Сода — 1 ч. л.

Маргарин размягчить (не топить). Тщательно смешать все ингредиенты. Сформировать печенье. Проще всего слепить обыкновенные шарики. Выпекать до золотистого цвета.

Песочное печенье "Нежное"

Мука — 320 г

Сахар — 2 ст. л.

Масло сливочное (мягкое) — 180 г

Сметана (20 %) — 100 г

Джем или варенье — 4 ст. л.

Сахарная пудра для украшения

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Муку, сахар, разрыхлитель и мягкое сливочное масло - растереть в крошку. Добавить сметану. Замесить тесто. Тесто разделить на 4 части. Скатать в шарики. Каждую часть раскатать, обрезать края. Смазать джемом и свернуть рулетиком. Разрезать на 3 части.

Печенье выложить на противень застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 20- 25 минут. Готовое остывшее печенье посыпать сахарной пудрой.

Песочное печенье с какао

Масло сливочное — 300 г

Сахарная пудра — 200 г

Яйцо куриное — 2 шт

Соль — 1/4 ч. л.

Какао — 50 г

Крахмал — 50 г

Мука — 300 г

Взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой. Ввести яйца, посолить. В отдельной миске муку, какао и крахмал просеять и перемешать. Ввести сухие ингредиенты в жидкие, продолжая взбивать. Тесто должно получиться густым, не растекающимся.

Переложить тесто в кулинарный мешок и отсадить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 8-10 минут при 200 градусах.

Песочное печенье с джемом через мясорубку

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Мука — 400 г

Масло сливочное (или маргарин) — 200 г

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйцо — 2 шт

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Джем (варенье) — 200 г

Соль по вкусу

Сливочное масло растопить до жидкого состояния и дать немного остыть. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбить при помощи миксера, до растворения кристаллов сахара. Растопленное сливочное масло добавить в яичную смесь и взбить миксером. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замесить тесто.

Примерно 1/3 теста, завернуть в пищевую пленку и убрать в морозилку минут на 15-20.

На присыпанном мукой противне распределить большую часть теста. Смазать его вареньем или джемом. Сверху измельчить через мясорубку замороженное тесто (или натереть на крупной терке).

Выпекать при 180-200 градусах около 20-30 минут. Готовый корж полностью остудить и нарезать на порционные кусочки.

Песочное печенье на кефире

Маргарин - 150 г

Сахар - ½ стакана

Яйцо куриное - 2 штуки

Мука - 2 стакана

Гашеная сода - ½ чайной ложки

Ванильный сахар

Кефир - ½ стакана

Маргарин комнатной температуры растереть с сахаром. Взбить яйца и кефир. Всыпать муку, добавить гашеную соду и замесить тесто. Готовое тесто убрать в холодильник на 1 час.

Охлажденное тесто раскатать на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 5 мм и вырезать формочками. Выпекать 15–20 минут при температуре 180 градусов.