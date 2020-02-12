Песочное печенье: простые рецепты вкусной выпечки
Выпечка из песочного печенья получается рассыпчатой. Требует мало ингредиентов, заметим, самых обычных и недорогих. К тому же печенье из такого теста готовится очень быстро. Предлагаем Вам несколько рецептов печенья из песочного теста.
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Классическое песочное печенье
Мука — 3 стакана
Маргарин (сливочный) — 250 г
Сахарная пудра — 1 стакан
Яйцо куриное — 2 шт
Сода — 1 ч. л.
Маргарин размягчить (не топить). Тщательно смешать все ингредиенты. Сформировать печенье. Проще всего слепить обыкновенные шарики. Выпекать до золотистого цвета.
Песочное печенье "Нежное"
Мука — 320 г
Сахар — 2 ст. л.
Масло сливочное (мягкое) — 180 г
Сметана (20 %) — 100 г
Джем или варенье — 4 ст. л.
Сахарная пудра для украшения
Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Муку, сахар, разрыхлитель и мягкое сливочное масло - растереть в крошку. Добавить сметану. Замесить тесто. Тесто разделить на 4 части. Скатать в шарики. Каждую часть раскатать, обрезать края. Смазать джемом и свернуть рулетиком. Разрезать на 3 части.
Печенье выложить на противень застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в разогретой духовке до 170 градусов 20- 25 минут. Готовое остывшее печенье посыпать сахарной пудрой.
Песочное печенье с какао
Масло сливочное — 300 г
Сахарная пудра — 200 г
Яйцо куриное — 2 шт
Соль — 1/4 ч. л.
Какао — 50 г
Крахмал — 50 г
Мука — 300 г
Взбить мягкое сливочное масло с сахарной пудрой. Ввести яйца, посолить. В отдельной миске муку, какао и крахмал просеять и перемешать. Ввести сухие ингредиенты в жидкие, продолжая взбивать. Тесто должно получиться густым, не растекающимся.
Переложить тесто в кулинарный мешок и отсадить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 8-10 минут при 200 градусах.
Песочное печенье с джемом через мясорубку
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Мука — 400 г
Масло сливочное (или маргарин) — 200 г
Сахар — 100 г
Ванильный сахар — 1 ч. л.
Яйцо — 2 шт
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Джем (варенье) — 200 г
Соль по вкусу
Сливочное масло растопить до жидкого состояния и дать немного остыть. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбить при помощи миксера, до растворения кристаллов сахара. Растопленное сливочное масло добавить в яичную смесь и взбить миксером. Добавить просеянную муку и разрыхлитель. Замесить тесто.
Примерно 1/3 теста, завернуть в пищевую пленку и убрать в морозилку минут на 15-20.
На присыпанном мукой противне распределить большую часть теста. Смазать его вареньем или джемом. Сверху измельчить через мясорубку замороженное тесто (или натереть на крупной терке).
Выпекать при 180-200 градусах около 20-30 минут. Готовый корж полностью остудить и нарезать на порционные кусочки.
Песочное печенье на кефире
Маргарин - 150 г
Сахар - ½ стакана
Яйцо куриное - 2 штуки
Мука - 2 стакана
Гашеная сода - ½ чайной ложки
Ванильный сахар
Кефир - ½ стакана
Маргарин комнатной температуры растереть с сахаром. Взбить яйца и кефир. Всыпать муку, добавить гашеную соду и замесить тесто. Готовое тесто убрать в холодильник на 1 час.
Охлажденное тесто раскатать на посыпанном мукой столе в пласт толщиной 5 мм и вырезать формочками. Выпекать 15–20 минут при температуре 180 градусов.