8 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

8 февраля - 39-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 326 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 26 января Юлианского календаря.

Какой праздник 8 февраля 2020

В этот день нет официальных международных праздников.

Читайте такжеЧто подарить на День святого Валентина: лучшие идеи для подарков парню и девушкеВ Армении празднуют День святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных, в США - День «Смейся и богатей», День пирожных из черной патоки, День воздушных змеев и День бойскаутов, в Конго - День молодежи, в Новой Зеландии - Винный фестиваль в Марльборо, в Индии - Праздник боли, или Тайпусам, в Иране - День военно-воздушных сил, в Польше - День пенитенциарной службы.

Памятные даты 8 февраля, годовщины и события

В 1575 году в Лейдене принцем Вильгельмом Оранским (Молчаливым), предводителем Нидерландской революции во время Восьмидесятилетней войны, основан Лейденский университет, старейший университет Нидерландов.

В 1587 Королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

В 1672 году Исаак Ньютон сделал доклад о своей теории природы света и цвета.

В 1816 году в Шотландии, в графстве Абердиншир, впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака.

В 1837 году состоялась дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки близ Комендантской дачи. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.

В 1838 году Сэмюэл Морзе в Филадельфии, в Институте Франклина, впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа.

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В 1889 году французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы был открыт крупный астероид - Эмма.

В 1924 году в США, в штате Невада, по инициативе тюремного стоматолога Тернера впервые для казни преступника была применена газовая камера.

В 1931 году состоялось торжественное открытие новой столицы Индии - Нью-Дели.

В 1956 году в Лондоне началась эксплуатация двухэтажного автобуса «Рутмастер», ставшего символом столицы Британии и самым узнаваемым автобусом в мире.

В 1960 году были установлены первые 8 звезд - Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса - на голливудской «Аллее славы».

В 1974 году завершилась третья и последняя экспедиция первой и единственной американской орбитальной станции «Скайлэб». Она поставила абсолютный рекорд продолжительности пребывания человека в космосе - 84 дня, который был побит в 1977 году на Салюте-6 - 96 дней.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита - греческого монаха и общественного деятеля (759-826 гг), причисленного к лику святых. В народе – «Федор Поминальник». Если на Федора Студита в ваш дом явилась душа покойного родственника – отслужите молебен в церкви, а углы дома и двор побрызгайте святой водой. Это следует сделать и в любой другой день, когда к вам является покойник, даже во сне. Чтобы умершие родственники не беспокоили, повесьте 8 февраля у входной двери и под окном пучок крапивы и рябины. Считается, что эти растения отпугивают духов.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя вызвать мертвых.

Приметы на 8 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- рассыпали на блюдце горсточку гороха, если он звонко ударился о блюдце - к жестоким морозам, если глухо - то скоро пойдет снег.

8 февраля именины

Именины у Федора, Ксенофонта, Марии, Аркадия, Петра, Симеона, Ивана и Давида.