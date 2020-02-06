6 февраля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

6 февраля - 37-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 328 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 января Юлианского календаря.

Какой праздник 6 февраля 2020

В этот день мир отмечает Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах, Международный день бармена и Международный день саамов.

Читайте такжеДень всех влюбленных 2020: дата и история праздникаНа Ямайке празднуют День Боба Марли, в Новой Зеландии - День Вайтанги, в США - День палочек для еды и День Рональда Рейгана, на Бали - День тишины.

Памятные даты 6 февраля, годовщины и события

В 1663 году в Англии началась чеканка золотой гинеи.

В 1822 году китайское судно «Тэк Синг» наскочило на рифы близ острова Банка, погибли 1600 человек. Это - второе по числу жертв кораблекрушение XIX века после гибели «Султанши».

В 1880 году австрийским астрономом Иоганном Пализой был открыт крупный астероид Медея.

В 1886 году немецкий химик Клеменc Винклер открыл германий.

В 1945 году в Лондоне начала работать I Всемирная конференция профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов. На ней была создана Всемирная федерация профсоюзов.

В 1948 году венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал с Луны. Таким образом родилась радиолокационная астрономия.

В 1952 году на престол взошла Елизавета II, действующая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.

В 1958 году в аэропорту Мюнхена во время взлета разбился самолет, на борту которого находилась футбольная команда «Манчестер Юнайтед». Погибли 23 человека, среди них - 8 футболистов.

В 1959 году американский ученый и инженер Джек Килби, работавший в Texas Instruments (TI), получил патент на изобретение интегральной схемы. В 2000 году за это изобретение он стал лауреатом Нобелевской премии по физике.

В 1996 году британскую антарктическую станцию «Фарадей» передали украинским полярникам. На ее базе была создана украинская станция «Академик Вернадский».

В 2004 году в Таиланде 357 парашютистов установили рекорд по купольной акробатике - они образовали в небе гигантский цветок, цвета которого соответствовали цветам национального флага страны.

В 2008 году произошло извержение вулкана Тунгурауа в эквадорских Андах, на территории национального парка Сангай. Два населенных пункта в центральном Эквадоре засыпало пеплом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 февраля чтит память святой блаженной Ксении Миласской (в миру Евсевии) - монахини с интересной и загадочной судьбой, неистово преданной христианской вере и обладавшей даром утешения всех страждущих. Еще день называют «Аксиньи (Ксении)-полузимницы». Люди проверяли, хватит ли запасов до нового урожая. Считалось, кто первым садился ужинать в этот день - тот вскоре умрет. Поэтому 6 февраля старались не ужинать, или за стол первыми садились старики.

Что сегодня нельзя делать

В этот день пожилым людям не дозволялось шить, вязать, стричь ногти и волосы, а также застилать постель. Нельзя готовить квас - к неурожайному году.

Приметы на 6 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- какая погода на Аксинью, такой будет и вся весна;

- хорошая погода - к теплой весне;

- на Аксинью ясно - весна будет солнечной;

- метель, вьюга - к неурожаю;

- облака редкие и высокие - к скорому теплу.

6 февраля именины

Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая.